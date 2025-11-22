  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۱۹

طارمی در لیست بازی با آترومیتوس/ یک بازیکن از المپیاکوس خط خورد

مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس در لیست بازیکنان این تیم برای دیدار با آترومیتوس قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، لیست بازیکنان تیم فوتبال المپیاکوس برای دیدار با آترومیتوس در هفته یازدهم سوپر لیگ یونان اعلام شد که بر اساس آن نام مهدی طارمی مهاجم ایرانی این تیم در بین بازیکنان دعوت شده دیده می‌شود. در همین حال سایت «thrylos24» یونان نوشت: برونو اونیه‌مائچی برای بازی مقابل آترومیتوس در فهرست تیم حضور نداشت و این تصمیم بر اساس ارزیابی کلی خوسه لوئیس مندیلیبار (سرمربی تیم فوتبال المپیاکوس) اتخاذ شد.

در اردوی المپیاکوس، غیبت برونو در فهرست این بازی توجه‌ها را جلب کرد. مندیلیبار که شناخت دقیقی از ترکیب تیم دارد، تصمیم گرفت مدافع نیجریه‌ای را به دلیل ارزیابی کلی از عملکرد بازیکنان و همچنین سفرهای اخیر او همراه با تیم ملی کشورش، در این بازی قرار ندهد.

عدم حضور برونو ارتباطی به عملکرد او در زمین ندارد، بلکه بیشتر به ایجاد تعادل در میان بازیکنان تیم برمی‌گردد.

در فهرست این مسابقه، بازیکنانی مانند رودینه‌ای، ال‌کعبی، اورتگا، مانسا و طارمی حضور دارند. در همین حال، برونو با هدف بازگشت قدرتمند در دیدارهای آینده وضعیت تیم را از نزدیک دنبال می‌کند. این بازیکن ۲۴ ساله در فصل جاری ۷ بازی و ۳۶۷ دقیقه در میدان بوده، اما نمایش‌های خوب اورتگا باعث شده او جایگاه خود را در رقابت برای حضور ثابت در ترکیب از دست بدهد.

مندیلیبار با این تصمیم نشان داد که برنامه‌هایش را بر اساس تصویر کلی تیم، فرم بازیکنان، سفرها و شرایط عمومی تیم تنظیم می‌کند و نه بر پایه عملکرد لحظه‌ای. تیم فوتبال المپیاکوس شامگاه شنبه اول آذر از ساعت ۲۱:۳۰ رو در روی تیم آترومیتوس قرار می‌گیرد؛ در جدول رده بندی المپیاکوس صدرنشین است و آترومیتوس در رده دهم قرار دارد.

کد خبر 6664000
بهنام روان پاک

نظر شما

