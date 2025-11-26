طارمی و ثبت یک آمار ۱۰۰ درصدی در یونان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «ole» یونان، در حالی که تمرکز باشگاه المپیاکوس بر دیدار حساس برابر رئال مادرید در چارچوب هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد، عملکرد درخشان مهدی طارمی در مسابقه اخیر لیگ یونان بازتاب گستردهای داشته است.
المپیاکوس پیش از رویارویی با رئال مادرید، در تاریخ ۲۲ نوامبر مقابل آترومیتوس به میدان رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید؛ دیداری که ایوب الکعبی و مهدی طارمی ستارههای اصلی آن بودند. طارمی که بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، تنها در چند دقیقه موفق به دو گل شد؛ موضوعی که نشاندهنده آمادگی بالای این مهاجم ایرانی است، چراکه بارها پس از ورود از روی نیمکت توانسته دروازه رقبا را باز کند.
آنچه عملکرد طارمی را ویژهتر میکند، ثبت آمار بینظیر ۱۰۰ درصدی در تبدیل موقعیتها به گل است. مهاجم ایرانی تاکنون ۶ گل در سوپرلیگ یونان به ثمر رسانده و در رده سوم جدول گلزنان قرار دارد.
طارمی در فصل جاری با ثبت میانگین یک گل در هر ۳۵ دقیقه، بهترین آمار گلبهدقیقه در کل لیگ یونان را در اختیار دارد؛ آماری که او را به یکی از خطرناکترین مهاجمان این فصل تبدیل کرده است.
