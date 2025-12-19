اتحادیه آفریقا حملات نیروهای واکنش سریع در سودان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرستاده اتحادیه آفریقا در امور سودان گفت: حملات سازمان‌یافته نیروهای واکنش سریع علیه غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کنیم.

وی افزود: هیچ جایی برای وجود نهاد یا مؤسسه‌ای موازی در خاک سودان وجود ندارد و ما بر اهمیت راه‌حل سیاسی مسالمت‌آمیز از طریق گفت‌وگوی ملی فراگیر تأکید می‌کنیم.

سودان از آوریل ۲۰۲۳ شاهد درگیری‌های خونین میان ارتش این کشور و نیروهای موسوم به «واکنش سریع» است که منجر به کشته و آواره شدن میلیون‌ها نفر شده است. این درگیری‌ها به فروپاشی خدمات عمومی، تخریب گسترده زیرساخت‌ها و بروز بحران انسانی بی‌سابقه انجامیده است.

«محمد حمدان دقلو» معروف به «حمیدتی» فرمانده نیروهای موسوم به «واکنش سریع» است که نقش محوری در درگیری‌های اخیر سودان دارد. او پیش‌تر از چهره‌های تأثیرگذار در ساختار قدرت سودان بود اما اختلافاتش با ارتش به رهبری عبدالفتاح البرهان به آغاز جنگ داخلی و تشدید بحران سیاسی و امنیتی در این کشور انجامید.

جامعه بین‌المللی و نهادهای منطقه‌ای بارها نسبت به هدف قرار گرفتن غیرنظامیان هشدار داده‌اند. اتحادیه آفریقا تلاش‌هایی را برای میانجی‌گری و آغاز روند سیاسی در سودان دنبال کرده است. با این حال، اختلافات عمیق طرف‌های درگیر مانع تحقق آتش‌بس پایدار شده است. تأکید بر گفت‌وگوی ملی فراگیر، بخشی از ابتکارات منطقه‌ای برای جلوگیری از تجزیه ساختار حاکمیتی سودان به شمار می‌رود.