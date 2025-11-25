صدای چندین انفجار کی یف را لرزاند؛ اوکراین در وضعیت آماده باش درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از خبرگزاری روسی ریا نووستی گزارش داد که منابع رسانه‌ای اوکراینی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در کی‌یف؛ پایتخت اوکراین خبر دادند.

بر اساس این گزارش، همزمان، در سراسر اوکراین وضعیت آماده‌باش هوایی اعلام شده است.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که پدافند هوایی اوکراین با پهپادهای روسی بر فراز کی یف مقابله کرده است.

تأسیسات انرژی اوکراین هدف حمله گسترده روسیه قرار گرفت

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از وزارت انرژی دولت کی یف اعلام کرد که حمله گسترده روسیه تأسیسات انرژی اوکراین را هدف قرار داده است.

حمله گسترده روسیه، برق مناطقی از کی یف را قطع کرد

شهردار کی‌یف اعلام کرد که پایتخت اوکراین بامداد امروز هدف حمله موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت که این حملات موجب وقوع انفجارها و بروز آتش‌سوزی در چندین منطقه شد.

به گفته وی، سامانه‌های پدافند هوایی اوکراین موفق شدند چندین حمله روسیه به پایتخت را رهگیری و دفع کنند.

شهردار کی‌یف همچنین از قطع برق در برخی مناطق پایتخت به دنبال این حملات خبر داد.

وی گفت که یک منطقه از پایتخت اوکراین، در نتیجه حمله روسیه از اهالی تخلیه شده است.

رئیس مدیریت نظامی کی یف همچنین اعلام کرد که در حمله روسیه به این شهر تاکنون ۵ نفر زخمی شدند.

این انفجارها در حالی رخ می‌دهد که رئیس جمهوری اوکراین ساعتی پیش اعلام کرد که امکان این وجود دارد که اقداماتی لازم برای پایان دادن به جنگ عملی شود.

در همین راستا، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد که دیگر ۲۸ بند از طرح صلح پیشنهادی آمریکا در نسخه جدید این طرح وجود ندارد و بسیاری از مسائل به‌درستی در قالب جدید گنجانده شده‌اند.

وی افزود که اکنون این امکان فراهم است که فهرست اقدامات ضروری و لازم برای پایان دادن به جنگ به‌طور عملی اجرا شود.

از سوی دیگر، معاون وزیر امور خارجه اوکراین نیز اظهار داشت که این کشور و ایالات متحده توانسته‌اند به یک سند صلح با قابلیت اجرا دست یابند.

این سخنان پس از آن بیان می‌شود که «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید ساعاتی پیش درباره طرح جدید صلح اوکراین گفت و اینکه هنوز برخی نقاط اختلاف در طرح پیشنهادی صلح اوکراین وجود دارد و تیم‌های ما همچنان در حال کار بر روی آن‌ها هستند.



سخنگوی کاخ سفید همچنین تأکید کرد: تیم‌های ما به‌طور شبانه‌روزی در تلاش برای رسیدن به توافق در اوکراین هستند.



وی افزود: رئیس‌جمهور ترامپ هنوز نسبت به امکان دستیابی به توافق در اوکراین خوشبین است.



لیویت گفت: ترامپ می‌خواهد هر چه زودتر شاهد رسیدن به توافق در اوکراین باشد و به تیم خود اعتماد دارد که تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به‌کار می‌برد.



سخنگوی کاخ سفید افزود: امکان ادامه فروش تسلیحات به ناتو برای ارسال به اوکراین وجود ندارد و ترامپ خواهان پایان جنگ است.



وی گفت: گفت و گو ها میان هیئت‌های آمریکایی و اوکراینی بسیار سازنده و مثمر ثمر بوده است.