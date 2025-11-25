تأکید مسکو بر لزوم تحقق اهداف جنگ اوکراین از مسیر دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در جمع خبرنگاران گفت: ما بهطور کامل، آماده مذاکره هستیم و هدف ما دستیابی به اهداف از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک است.
وی تأکید کرد که موضع روسیه تغییر نکرده و بارها توسط ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه، بر روی آن تاکید شده است.
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحی ۲۸ مادهای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است. براساس این طرح، کییف در مقابل گرفتن تضمینهای امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار میکند و محدودیتهایی را در زمینه توان نظامی میپذیرد.
اتحادیه اروپا و دیگر متحدان اوکراین به طرح آمریکا واکنش منفی نشان داده اند و آن را تحقق خواستههای روسیه اعلام کرده اند. کاخ سفید اعلام کرده که طرح ترامپ، بازتاب خواستههای هر دو طرف درگیری بوده و منافع طرفین را تضمین میکند.
