به گزارش خبرنگار مهر، هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به وضعیت میدانی گفت: در منطقه عملیات در ارتو و الیت، ما واقعاً با کمبود تجهیزات، نیرو و امکانات مواجه‌ایم و این مسئله باید جدی گرفته شود. بحران‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست موضوعات فصلی نیستند که فقط هنگام وقوع درباره آن صحبت کنیم و بعد از عبور از بحران فراموششان کنیم.

وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: یکی از دلایل اصلی اینکه در مدیریت این حوادث همیشه دچار مشکل می‌شویم، این است که معمولاً پس از مشاهده بحران اقدام می‌کنیم و نگاه ما به طبیعت و حفاظت از منابع آن تغییر نکرده است. تا زمانی که این رویکرد اصلاح نشود، با همین چالش‌ها روبه‌رو خواهیم بود.

کیادلیری درباره وضعیت آتش‌سوزی الیت نیز توضیح داد: آتش در جنگل‌های الیت هنوز تمام نشده است. حدود ۶۰ نقطه نورانی و فعال آتش در منطقه است. اگر یک باد گرم بوزد، امکان گسترش مجدد آتش و بروز مشکل جدی وجود دارد. موضوع تمام‌شده نیست و باید آماده باشیم.