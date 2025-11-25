به گزارش خبرنگار مهر، در برخی اوقات که ادارات و سازمان‌های کشور به دلیل آلودگی یا برودت هوا تعطیل می‌شدند؛ اداره کل موزه‌های کشور نیز اعلام می‌کرد که موزه‌ها هم در این روزها تعطیل هستند.

اما گاهی هم این اتفاق نمی‌افتاد و موزه‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دادند.

امروز نیز موزه‌های کشور هنوز اعلام تعطیلی نکرده‌اند و در حال حاضر باز هستند. تنها بخش اداری برخی از موزه‌ها تعطیل است که آن هم بسته به شرایط و اعلام مدیریت موزه‌ها دارد.

از طرفی موزه‌های بنیاد مستضعفان نیز در تهران و شهرستان‌ها باز هستند.

فعالیت موزه‌های شهرداری تهران نیز همچنان ادامه دارد.

ممکن است تصمیم جدیدی برای ادامه فعالیت مراکز تفریحی و گردشگری و فرهنگی در روز ۵ آذر اتخاذ شود.