به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران شب گذشته در تشریح توقف فعالیت برخی مشاغل در شهر تهران برای مدت یک هفته به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا گفت: در پی بررسی‌های علمی و کارشناسی که در ستاد مدیریت و مبارزه با کرونا در استان تهران انجام و به تأیید کمیته انتظامی و امنیتی ستاد مبارزه با کرونا در سطح ملی رسیده است، تصمیماتی مبنی بر توقف فعالیت برخی مشاغل در شهر تهران گرفته شد.

استاندار تهران در تشریح مشاغلی که می‌بایست تعطیل باشند، موزه و باغ موزه‌ها را نیز نام برد.

پیش از این ستاد مبارزه با کرونا در برخی از استان‌ها مانند لرستان و برخی از شهرستان‌های زنجان، موزه‌های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، هرمزگان نیز اعلام کرده‌اند که موزه‌های این استان‌ها تعطیل هستند.

هنوز وزارت میراث فرهنگی که بارها اعلام کرده تابع نظر ستاد مبارزه با کروناست واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده و تصمیم‌های مبنی بر تعطیلی همه موزه‌های کشور را منوط به نظر ستاد دانسته است.