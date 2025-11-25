به گزارش خبرگزاری مهر، سمیه سادات ابراهیمی، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: بر اساس ماده ۴۴ آئین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، آموزش و پرورش موظف است هر ساله نسبت به شناسایی دانش آموزان آسیب دیده یا آسیب پذیر از طریق رصد مستمر وضعیت تحصیلی و رفتاری آنان از طریق سامانه نماد اقدام نماید.

از طرفی بر اساس تکالیف مندرج در آئین نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) وزارت آموزش و پرورش موظف است در سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ تمامی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه را غربالگری کند.

هدف از اجرای غربالگری، ارزیابی وضعیت روانشناختی دانش آموزان و شناسایی به موقع مسائل و مشکلات دانش آموزان به منظور مراقبت از آنان در برابر آسیب‌های روانی اجتماعی در طول دوران تحصیل می‌باشد. فرایند شناسایی و غربالگری کمک می‌کند مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانان قبل از اینکه به آسیب تبدیل شوند شناسایی شده و برنامه ریزی مناسب برای ارائه مداخلات و آموزش‌های ارتقایی به دانش آموزان، والدین و کارکنان مدارس در راستای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های روانی اجتماعی صورت پذیرد. از همین‌رو اجرای آن در تمام مدارس کشور، اعم از شهری و روستایی، الزامی است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه دانش‌آموزان مناطق روستایی دورافتاده که دسترسی به اینترنت یا تجهیزات رایانه‌ای ندارند چگونه باید در غربالگری شرکت کنند، توضیح داد: این دغدغه به درستی مطرح شده و وزارت آموزش و پرورش برای آن راه‌حل اجرایی و عملیاتی پیش‌بینی کرده است. چنانچه در نزدیکی آن مدرسه، مرکز یا مدرسه دیگری با امکانات و زیرساخت‌های لازم وجود داشته باشد، مدیر مدرسه می‌تواند با هماهنگی اداره آموزش و پرورش، دانش‌آموزان را به صورت گروهی به آن محل منتقل کنند. چنانچه امکان این میسر نشود، مدیر مدرسه می‌تواند به صورت سنتی ( چاپ سوالات آزمون روی برگه و تهیه پاسخنامه ) از دانش آموزان آزمون بگیرد و سپس با هماهنگی والدین، پس از ورود به سامانه my.medu.ir پاسخ‌ها را به سامانه منتقل کند.

ابراهیمی افزود: این شیوه علاوه بر حفظ عدالت آموزشی، باعث می‌شود هیچ دانش‌آموزی از فرآیند غربالگری و خدمات مشاوره‌ای محروم نماند. استاندارد بودن اجرای این طرح برای تمام دانش‌آموزان کشور برای ما اولویت جدی است.

مدیرکل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی در پایان تأکید کرد: هدف ما شناسایی دقیق و مداخله بهنگام در مورد دانش‌آموزانی است که نیازمند توجه بیشتر هستند، و اطمینان می‌دهیم که هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های زیرساختی از این حق مهم محروم نخواهد شد.