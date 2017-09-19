به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی اللهیاری در نشست خبری با اشاره به اهمیت مشاوره خانواده گفت: در شرایط فعلی اگر نتوانیم به نیاز خانواده ها درخصوص مشاوره پاسخ رسمی و تخصصی بدهیم ممکن است افراد به سمت اشخاص یا گروه های غیررسمی و غیرتخصصی مراجعه کنند. از جمله عرفان های کاذب که هم مسائل اجتماعی و هم مسائل امنیتی در پی دارد.

وی افزود: متاسفانه فرهنگ غلطی در کشور وجود دارد که هرکس به مشاور مراجعه می کند، مریض است و این امر موجب عدم مراجعه خانواده ها به مشاوران می شود.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته در کنار پزشک خانواده مشاور خانواده هم شکل گرفته است و امروز روانشناسی سلامت یا به طور کلی روانشناسی ارتقا به طور جدی پیگیری می شود.

۸۰ درصد سلامت افراد به سلامت روانی، اجتماعی و معنوی مربوط است

اللهیاری با بیان اینکه تنها ۲۰ درصد از سلامت افراد به سلامت جسمانی مرتبط است خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد شاخص های سلامت در سلامت روانی، اجتماعی و معنوی تعریف می شود که کارگزار اصلی آن روانشاس و مشاور است. بسیاری از بیماری های جسمانی علل روانی همچون استرس دارد.

وی با بیان اینکه نظام آموزشی ما نواقصی دارد که سازمان نظام روانشناسی می تواند در حل آن کمک کند، گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که توجه بیشتر و بودجه بیشتر صرف کودکان و نوجوانان در سنین بالاتر به ویژه دبیرستان می شود. این در حالیست که ۷۰ درصد شخصیت افراد در سنین پیش از دبستان شکل می گیرد.

وی تاکید کرد: بودجه سلامت روان کشور باید از بودجه سلامت جسمانی جدا شود. در اسناد بالادستی و سیاستهای کلی سلامت، به ارتقای سلامت روان تاکید شده است اما در بحث بودجه کمتر از ۳ درصد بودجه سلامت در اختیار سلامت روان قرار می گیرد در حالی که این رقم در کشوری مثل فرانسه ۷۶ درصد است. باید مسئول سلامت روان، اجتماعی و معنوی کشور مشخص شود. البته به طور کلی مسئول اصلی وزارت بهداشت است اما کارگذار آن باید تعیین شود.

اجرای طرح غربالگری سلامت روان دانش آموزان در سال تحصیلی جدید

رئیس سازمان نظام روانشناسی با اشاره به تفاهمنامه این سازمان با آموزش و پرورش ادامه داد: مقرر شده است مشاوران وارد عرصه آموزش و پرورش شوند و غربالگری روانی دانش آموزان یکی از مواردی است که با دخالت مشاوران باید انجام شود. مسائل مختلف دانش آموزان در این طرح شناخته می شود و از بسیاری مشکلات آینده جلوگیری می شود. سازمان نظام روانشناسی برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کرده و کارگروهی به همین منظور تشکیل شده است. امیدواریم با رویکرد مناسب وزیر جدید آموزش و پرورش طرح غربالگری دانش آموزان در سال تحصیلی جدید اجرایی شود.

اللهیاری اضافه کرد: یکی دیگر از مصادیق تفاهم نامه با آموزش و پرورش این است که هر مدرسه یک مشاور متخصص داشته باشد، پیش از این مشاوران غیرتخصصی در مدارس حضور داشتند اما شرط ما برای حضور مشاوران داشتن حداقل مدرک فوق لیسانس در مشاوره و روانشناسی است.

وی سنجش روان و بهداشت روان معلمان و کارکنان آموزش و پرورش را یکی دیگر از مفاد تفاهمنامه با این وزارتخانه دانست و گفت: برای اجرای این طرح ها ۱۱۰ هزار مشاور نیاز داریم، در حال حاضر ۸۵ درصد مدارس کشور مشاور تخصصی دارند اما در برخی از آنها مشاور به صورت پاره وقت یا نیمه وقت حضور دارد که باید تمام وقت شود.

رئیس سازمان نظام روانشناسی ارائه مشاوره های هدایت تحصیلی را یکی دیگر از ظرفیت های سازمان نظام روانشناسی اعلام کرد و افزود: سازمان نظام روانشناسی می تواند در این زمینه مشاوره های تخصصی ارائه کند.

چتر خرده فروشان مواد مخدر اطراف مدارس

اللهیاری به تفاهمنامه سازمان نظام روانشناسی با ستاد مواد مخدر اشاره کرد و گفت: توزیع کنندگان مواد مخدر چتر خود را به دور مدارس کشانده اند تا خرده فروشان دانش آموزان را درگیر کنند ما باید مهارت های زندگی و کنترل استرس را به دانش آموزان ارائه دهیم تا بتوانند روش های کارآمد ایجاد آرامش را در خود پرورش دهند و به سوی آرامش های کاذب و مواد مخدر کشیده نشوند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد معتادانی که مراحل ترک و بهبود اعتیاد را سپری می کنند بار دیگر به سمت مواد مخدر روی می آورند، بنابراین لازم است در کنار درمانگران اعتیاد و پزشکان متخصص از روانشناسان و مشاوران در مراکز ترک اعتیاد استفاده شود تا مهارت های زندگی پس از درمان به معتادان ارائه شود.

شیوع خون بازی در دانش آموزان باید بررسی شود

رئیس سازمان نظام روانشناسی در پاسخ به خبرنگار مهر درخصوص شیوع پدیده خون بازی در میان دانش آموزان به راه اندازی سیستم ارجاع در مدارس کشور اشاره کرد و افزود: تاکنون گزارش سیستمی از این پدیده به ما ارجاع نشده است اما این چنین رفتارهای خود آزاردهنده از طریق غربالگری روانی قابل شناسایی و پیشگیری است، مدارس ما تافته جدا بافته از جامعه نیستند. باید آموزش همزمان برای معلمان، دانش آموزان و والدین ایجاد شود تا ضمن شناسایی آسیب ها از بروز پدیده هایی چون خون بازی جلوگیری شود.

اللهیاری چکاپ سلامت روانی در میان همه اقشار جامعه ضروری دانست و گفت: پیش از حاد شدن مسائل باید این آسیبها شناسایی و توصیه های مشاوره ای اجرایی شود. آرمان این است که همه افراد حتی مدیران و مسئولان کشور در همه رده ها چکاپ سلامت روان شوند تا مشخص شود یک مسئول با توجه به وظایف خود می تواند خدمت رسانی کند یا به جامعه آسیب وارد کند امروز در دنیا مدیرانی که سبب آسیب روانی در جامعه می شوند شناسایی و برکنار می شوند در نتیجه باید مختصات روانی افراد برای گرفتن مسئولیت در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اختلالات روانی فراگیر در نظام آموزشی ما خاطرنشان کرد: دانش آموزان خشم و پرخاشگری را از والدین خود آموزش می بینند بنابراین لازم است آموزش مهارت های کنترل خشم در تمام سطوح ارائه شود.

۱۶۰۰ روانشناس جذب شبکه بهداشت کشور شدند

رئیس سازمان نظام روانشناسی ادامه داد: ۱۶۰۰ مشاور و روانشناس در قالب شبکه بهداشت وزارت بهداشت جذب شدند و یک خبر خوب هم این است که انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت منتفی شده و این رشته در وزارت علوم باقی می ماند اما مقرر شد وزارت بهداشت استانداردهای خود را برای آموزش ارائه دهد.

اللهیاری به ایفای نقش سازمان نظام روانشناسی در تمامی عرصه ها تاکید کرد و گفت: معتقدیم در همه بحران ها روانشناس و مشاور یک حلقه مفقوده است به همین دلیل در ستاد بحران وزارت کشور مصوب شده است که ستاد بحران های روانشناسی تشکیل شود همچنین با هلال احمر توافق شده که مشاور امدادگر در بحران های مختلف داشته باشیم. به طوری که در حادثه منا این مشاوران در ارائه خدمات به خانواده های شهدا مشارکت داشتند. همچنین در حادثه معدن در استان گلستان روانشناسان ما در کنار خانواده ها حضور داشتند و حتی در حادثه پلاسکو مشاوران متخصص را به محل حادثه اعزام کردیم که در کنار خانواده ها ارائه خدمات مشاوره ای را بر عهده داشتند و حتی اعلام کردیم ارائه خدمات مشاوره به این خانواده ها به مدت یکسال رایگان است.

۱۲۰۰ مشاور امدادگر آموزش دیده آماده کمک در بحرانها

وی با اشاره به نگاه خوب دولت به ظرفیت های سازمان روانشناسی خاطرنشان کرد: با دستگاه های مختلف مکاتبه داشتیم تا فرهنگ استفاده از روانشناسی گسترش یابد در حال حاضر ۱۲۰۰ مشاور امدادگر آموزش دیده آماده داریم. حتی در حادثه منا اعلام کردیم که آمادگی ارائه مشاوره به خانواده های متوفی کشورهای منطقه را داریم که وزارت خارجه با این پیشنهاد موافقت کرد.

نامزدهای ریاست جمهوری سلامت روان جامعه را مخدوش کردند

رئیس سازمان نظام روانشناسی اظهار کرد: در عرصه های مختلف نظام روانشناسی ظرفیت حضور دارد، به عنوان مثال در پدیده ای چون انتخابات شاهد بودیم که جریان های سیاسی و جناحی روح و روان جامعه را می خراشند. بنابراین نظام روانشناسی باید این پدیده را مرور کند که کاندیداها تا چه حدودی می توانند چالش اجتماعی و روانی ایجاد کنند. نباید با طرح مباحث مختلف جامعه را آزار دهند.

اللهیاری از تفاهمنامه با کمیته امداد خبر داد و اضافه کرد: در این تفاهمنامه برای ارائه خدمات مشاوره خانواده درمناطق محروم اعلام آمادگی کردیم. زیرا معتقدیم در کنار احداث جاده و خدمات مختلف ارائه مشاوره به خانواده های مقتول هم ضروری است.

وی گفت:ماده ۱۱۷ برنامه ششم توسعه در بحث آسیب های اجتماعی تاکید کرده است که سازمان روانشناسی موظف است، آموزش های مختلف را به کودکان و نوجوانان و همچنین و آموزش های پیش از ازدواج را به جوانان ارائه دهد.

سلامت روان به مصاحبه جذب قضات اضافه می شود

رئیس سازمان نظام روانشناسی به تفاهمنامه با قوه قضاییه اشاره کرد و ادامه داد: مقرر شده در گزینش قضات مصاحبه روانی پیش بینی شود تا از بروز برخی مشکلات در آینده جلوگیری به عمل آید. در گذشته این مصاحبه ها انجام می شد و حتی در یک مورد هشدار دادیم که در نهایت قاضی مورد نظر در اثر فشار صدور رای خودکشی کرد. مقرر شد این مصاحبه ها به طور جدی پیگیری شود.

اللهیاری با اشاره به جلسه شورای مرکزی روانشناسی با مقام معظم رهبری گفت: مقام معظم رهبری بر امر مشاوره تاکید داشتند و معتقد بودند روانشناسی یک ضرورت است و ما با همین نگاه برنامه های خود را توسعه می دهیم.

تست سلامت رانندگان پایه یک با هدف کاهش تلفات جاده ای

وی با اظهار تاسف از کشته شدن ۱۵ هزار شهروند در حوادث رانندگی جاده های کشور اظهار کرد: ۸۰ درصد علل تصادفات مربوط به راننده است و ما پیشنهاد دادیم بدون حتی یک ریال بار مالی آزمایشات روانشناسی را برای رانندگان انجام دهیم. این طرح از رانندگان پایه یک آغاز می شود و این افراد چکاپ سلامت روان می شود امیدواریم با ا جرای این طرح بسیاری از کشته های تصادفات کاهش یابد.

رئیس سازمان نظام روانشناسی افزود: چرخ توسعه نیاز به جامعه شاداب دارد و در زمینه های مختلف حتی مدیریت ترافیک روانشناسان می توانند ایفای نقش کنند امروز مدیر ترافیک در بسیاری از شهرهای دنیا یک روانشناس است زیرا نظم درونی افراد یک پدیده روانشناسی است که با نیروی انتظامی و جریمه هم اصلاح نمی شود.

وی ورزش را از دیگر عرصه های دخالت روانشناسی دانست و افزود: در حاشیه های اخیر به وجود آمده برای یکی از باشگاه های پرطرفدار ضعف نبود مشاوره و روانشناس مشاهده می شود.

الهیاری با بیان اینکه در چهار سال گذشته تمام تلاش خود را بر استقرار و تثبیت جایگاه نظام روانشناسی و مشاوره قرار دادیم، تاکید کرد: در آینده برنامه هایی برای رفاه حال مشاوران و روانشناسان داریم که از جمله می توان به ارائه سبد کالای لوازم خانگی به اعضا اشاره کرد. همچنین برای همه اعضایی که حق عضویت می دهند این خدمات به صورت اقساط و بدون بهره ارائه می شود. سبد انواع خودروهای داخلی و خارجی هم برای اعضا پیش بینی شده که به صورت اقساط و و غیر حضوری ارائه می شود.

وی گفت: سبد انواع بیمه نامه و ارائه ویلا و مسکن به اعضای سازمان هم پیش بینی شد و علاوه بر بیمه تکمیلی، مسافرتهای اقساطی هم پیش بینی شده که از طریق یک شرکت خصوصی ارائه می شود.