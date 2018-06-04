نبود فیزیوتراپیست ها در غربالگری اختلالات اسکلتی دانش آموزان

پرهام پارسانژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور فیزیوتراپیست ها در غربالگری اسکلتی عضلانی دانش آموزان برای ارتقاء کیفیت زندگی نسل آینده را مورد تاکید قرار داد و گفت: در عصر حاضر اختلالات اسکلتی عضلانی به عنوان اپیدمی خاموش، کیفیت زندگی جوامع بشری را به مخاطره انداخته و بی توجهی امروز به این موضوع می تواند ناتوانی بیشتر جامعه میانسال و سالمند ما را در فردایی نزدیک به دنبال داشته باشد.

وی افزود: این مسئله هم در بعد آموزش، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه و هم در بعد غربالگری افراد پایین تر از سن بلوغ، نیازمند توجه بیشتر و جدی تر متولیان نظام سلامت کشور است.

پارسانژاد ادامه داد: اگر امروز بخش اعظم منابع صرف ارائه خدمات فیزیوتراپی، توانبخشی و جراحی های ارتوپدی و مغز و اعصاب می شود، به دلیل سیاست های درمان محور نظام سلامت در دهه های گذشته است. در حالی که هر سال دانش آموختگان رشته فیزیوتراپی به عنوان آموزش دیدگان تخصصی سیستم حرکتی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور فارغ التحصیل می شوند، متأسفانه دیده می شود که نه تنها هیچ جایگاه مدون و مشخصی برای آنها در غربالگری اختلالات اسکلتی عضلانی دانش آموزان و همچنین در پایگاه های سلامت سطح کشور در نظر گرفته نشده است، بلکه به صورت پراکنده این مأموریت کلیدی و مهم به دانش آموختگان رشته های غیرپزشکی سپرده شده، است که می تواند سیاستگزاران این حیطه را در رسیدن به اهداف مورد نظر، ناکام سازد.

وی گفت: همکاری جدی تر وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت آحاد جامعه با وزارت آموزش و پرورش و بازنگری وزارت آموزش و پرورش در تشکیل دفتر امور سلامت به عنوان زیر مجموعه معاونت تربیت بدنی می تواند رویکرد مناسبی در مدیریت این چالش مهم ملی باشد. همانطور که غربالگری بیماری های دهان و دندان توسط دندانپزشکان، غربالگری سلامت روان با کمک روانپزشکان در کشور با موفقیت انجام شده است، یک برنامه ریزی مدون برای حضور فیزیوتراپیست ها در مدارس و خانه های سلامت شهرداری می تواند تضمین کننده سلامت جسمانی جامعه در سطوح سنی مختلف باشد.

پارسانژاد، افزود: توجه به ورزش و تربیت بدنی در مدارس به عنوان پیش نیاز تامین سلامت دانش آموزان، ما را از برنامه ریزی جدی و گسترده در آسیب شناسی و ارزیابی اختلالات اسکلتی عضلانی در این قشر بی نیاز نمی سازد، چه بسا فقدان غربالگری و استعدادیابی تخصصی توسط دانش آموختگان فیزیوتراپی می تواند آسیب های جدی در این مقوله را برای دانش آموزانی که به ورزش های نامتناسب با وضعیت جسمانی خود می پردازند، در پی داشته باشد.