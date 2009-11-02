غربالگری دانش آموزان برای تشخیص آنفلوانزای A

دکتر محمود نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانش آموزانی که دارای علائم تب، گلودرد، سرفه و... هستند توسط مربیان بهداشت شناسایی و از طریق مدرسه به والدین آنان اطلاع داده می شود.

آخرین گزارش وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان به آنفلوانزای نوع A در کشور حاکی از آن است که تا کنون 1638 نفر به این بیماری مبتلا شده و 22 نفر فوت کرده اند.

نبوی با عنوان این مطلب که دانش آموزان مبتلا به سرماخوردگی با گرفتن گواهی استعلاجی از پزشک تا یک هفته از رفتن به مدرسه منع می شوند گفت: غربالگری دانش آموزان به منظور شناسایی مبتلایان به آنفلوانزا قبل از شدت بیماری صورت می گیرد.

بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت همه گیری آنفلوانزای نوع A در جهان به مدت دو سال ادامه خواهد داشت و هیچ کشوری از آن مصون نخواهد بود.

معاون مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر استراحت کامل مبتلایان به این بیماری در منزل و مراقبت والدین از بچه ها تا بهبودی کامل بیماری، تصریح کرد: فرد مبتلا باید در مدت بیماری از ماسک استفاده کند و از رفت وآمدهای غیر ضرور خودداری کند.

نبوی همچنین افزود: نوشیدن مایعات فراوان، استفاده از غذاهای مقوی و استراحت کامل در دوران بیماری از مهمترین نکاتی است که باید برای تسریع در روند بهبودی بیمار، به طور کامل رعایت شود.