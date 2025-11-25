مجمع فدراسیون بسکتبال کشور در جزیره کیش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران با حضور رئیس فدراسیون، اعضای هیئت رئیسه، نمایندگان استان‌ها و مسئولان ورزشی کشور در جزیره کیش برگزار شد. این جلسه ملی با هدف بررسی وضعیت بسکتبال ایران، مرور عملکرد سال گذشته و برنامه‌ریزی برای فصل پیش‌رو در سالن رازی مرکز همایش‌های بین الملل جزیره کیش برگزار شد.

در حاشیه این مجمع، نمایندگان فدراسیون از امکانات ورزشی و زیرساخت‌های جزیره کیش بازدید کردند و سطح آمادگی این منطقه برای میزبانی اردوها، رویدادهای ملی و برنامه‌های آموزشی را مطلوب ارزیابی کردند.

فرزاد رادبوی، معاون ورزش و تفریحات سالم شرکت عمران، آب و خدمات کیش با ابراز رضایت از برگزاری این مجمع در کیش، به میزبانی چند رویداد بین‌المللی در ماه‌های آینده اشاره کرد و اعلام کرد ظرفیت‌های اقامتی، فرودگاهی و ورزشی کیش، همراه با امکان حضور آسان ورزشکاران خارجی بدون نیاز به ویزا، شرایط مناسبی برای میزبانی مسابقات بین‌المللی بسکتبال فراهم می‌کند.