  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۳

جزئیات برگزاری ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش اعلام شد

جزئیات برگزاری ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش اعلام شد

کیش - معاون ورزش و تفریحات سالم کیش از برگزاری ماراتن ۵۰۰۰ نفره در روز جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد رادبوی با اشاره به برگزاری ماراتن بزرگ ۵۰۰۰ نفره در این جزیره گفت: این رویداد با رویکرد همگانی و فضای خانوادگی طراحی شده و هدف آن ایجاد محیطی سالم و امن برای علاقه‌مندان دویدن است.

جزئیات برگزاری ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش اعلام شد

وی با بیان اینکه این برنامه ماهیت قهرمانی ندارد، افزود: به‌دلیل غیررسمی بودن ماراتن، ثبت رکورد و انجام تست‌های دوپینگ در این رویداد پیش‌بینی نشده و محور اصلی برنامه، مشارکت عمومی و ایجاد نشاط اجتماعی است.

رادبوی درباره زمان‌بندی مسابقه توضیح داد: بخش بانوان ساعت ۵ صبح آغاز می‌شود و پس از پایان آن، آقایان از ساعت ۷ صبح در مسیر قرار می‌گیرند.

او همچنین از پیش‌بینی دو مسیر ۱۵ و ۴۲ کیلومتر برای حضور ورزشکاران با سطوح مختلف آمادگی خبر داد.

معاون ورزش کیش با تأکید بر رعایت الزامات قانونی در بخش بانوان اظهار داشت: رعایت حجاب مطابق مقررات ضروری است و نظم اجرایی مسابقه بر پایه همکاری شرکت‌کنندگان شکل می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به حجم گسترده شرکت‌کنندگان و لزوم تأمین ایمنی گفت: حضور ۵۰۰۰ دونده نیازمند شبکه‌ای دقیق از پشتیبانی است و دستگاه‌هایی همچون اورژانس بیمارستان کیش، هلال‌احمر، آتش‌نشانی، پلیس، حراست منطقه آزاد کیش، هیئت پزشکی ورزشی، واحد اجراییات و حمل‌ونقل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در اجرای این برنامه مشارکت دارند.

رادبوی در پایان، ماراتن ۵۰۰۰ نفره را فرصتی برای نمایش شور زندگی در جزیره دانست و تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که شرکت‌کنندگان تجربه‌ای ایمن، باکیفیت و خاطره‌انگیز از این رویداد داشته باشند.

کد خبر 6677308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها