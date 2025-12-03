جزئیات برگزاری ماراتن ۵۰۰۰ نفره کیش اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد رادبوی با اشاره به برگزاری ماراتن بزرگ ۵۰۰۰ نفره در این جزیره گفت: این رویداد با رویکرد همگانی و فضای خانوادگی طراحی شده و هدف آن ایجاد محیطی سالم و امن برای علاقهمندان دویدن است.
وی با بیان اینکه این برنامه ماهیت قهرمانی ندارد، افزود: بهدلیل غیررسمی بودن ماراتن، ثبت رکورد و انجام تستهای دوپینگ در این رویداد پیشبینی نشده و محور اصلی برنامه، مشارکت عمومی و ایجاد نشاط اجتماعی است.
رادبوی درباره زمانبندی مسابقه توضیح داد: بخش بانوان ساعت ۵ صبح آغاز میشود و پس از پایان آن، آقایان از ساعت ۷ صبح در مسیر قرار میگیرند.
او همچنین از پیشبینی دو مسیر ۱۵ و ۴۲ کیلومتر برای حضور ورزشکاران با سطوح مختلف آمادگی خبر داد.
معاون ورزش کیش با تأکید بر رعایت الزامات قانونی در بخش بانوان اظهار داشت: رعایت حجاب مطابق مقررات ضروری است و نظم اجرایی مسابقه بر پایه همکاری شرکتکنندگان شکل میگیرد.
وی در ادامه با اشاره به حجم گسترده شرکتکنندگان و لزوم تأمین ایمنی گفت: حضور ۵۰۰۰ دونده نیازمند شبکهای دقیق از پشتیبانی است و دستگاههایی همچون اورژانس بیمارستان کیش، هلالاحمر، آتشنشانی، پلیس، حراست منطقه آزاد کیش، هیئت پزشکی ورزشی، واحد اجراییات و حملونقل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در اجرای این برنامه مشارکت دارند.
رادبوی در پایان، ماراتن ۵۰۰۰ نفره را فرصتی برای نمایش شور زندگی در جزیره دانست و تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که شرکتکنندگان تجربهای ایمن، باکیفیت و خاطرهانگیز از این رویداد داشته باشند.
