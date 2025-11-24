به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه‌شب در جلسه ستاد انتخابات شهرستان دشتی با اشاره به شروع رسمی روند اجرایی انتخابات و تشکیل هیأت‌های اجرایی در ماه جاری، تأکید کرد: تمامی اقدامات بر اساس برنامه زمان‌بندی شده انجام خواهد شد و رعایت کامل قانون در این زمینه یک اصل اساسی است.

مقاتلی با بیان اینکه انتخابات سال آینده به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، این موضوع را یک اقدام بزرگ برای دولت دانست و گفت: لازم و ضروری است دست اندرکاران برگزاری انتخابات اشراف کامل به قوانین داشته باشند و تمامی تمهیدات و پیگیری‌های لازم از هم اکنون باید در دستور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هیأت‌های اجرایی بازوی کمکی فرماندار و بخشداران هستند و باید تلاش شود از تمامی ظرفیت‌های سیاسی و اجتماعی در طی فعالیت‌های انتخابات استفاده شود.

فرماندار دشتی افزود: مشکلات شعب و فرآیندهای اجرایی نیز باید از هم اکنون شناسایی و تحت نظارت دقیق قرار گیرد تا با مرتفع شدن آنها شاهد برگزاری انتخاباتی با کمترین مشکل در سطح شهرستان باشیم.