مادورو، تهدیدات آمریکا را عامل تقویت اتحاد مردم ونزوئلا دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ونزوئلا (ای‌وی‌ان)، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در یک نشست محلی اعلام کرد: مردم ونزوئلا حامی نیروهای مسلح این کشور بوده و آماده مقابله با تهدیدات نظامی هستند.

وی با اشاره به تهدیدات نظامی آمریکا، گفت: هر کاری به هر شکلی و در هر مکانی انجام دهند، هرگز نخواهند توانست به ونزوئلا آسیب برسانند. ما شکست‌ناپذیر هستیم و تقویت امنیت کشور با قدرت ادامه می‌یابد و قدرت مردم ما، ضامن امنیت ماست.

این مقام ونزوئلایی از کشف یک توطئه جدید راست افراطی این کشور در شب گذشته خبرداد و افزود: آنها هر روز توطئه می‌کنند و برای راست افراطی جنایتکار وابسته به ماریا کورینا تنها توسل به خرابکاری، خشونت و جنایت باقی مانده است.

مادورو، اتحاد ملی را ضامن عبور موفق ونزوئلا از این شرایط دانست و گفت: نظرسنجی‌ها حاکی از حمایت بیش از ۹۰ درصد مردم از نیروهای مسلح است.

وی، حمایت جناح راست افراطی ونزوئلا از حمله نظامی آمریکا را عامل نفرت مردم از آنها دانست و افزود: فشارهای نظامی، دیپلماتیک، سیاسی و رسانه‌ای در هفته‌های اخیر، اتحاد مردم را افزایش داده است.

آمریکا در ماه‌های اخیر و به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، حضور نظامی خود را در دریای کارائیب و در مرز ونزوئلا افزایش داده است.

واشنگتن به بهانه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، در حال هدف قرار دادن کشتی‌های عبوری در مرزهای ونزوئلاست. کاخ سفید، هیچ جزئیاتی درباره این ادعا که افراد هدف قرارگرفته در بیش از ۲۰ حمله، در کارائیب و اقیانوس آرام شرقی، واقعاً قاچاقچی بوده‌اند، ارائه نکرده است. کارشناسان می‌گویند حتی اگر هدف، قاچاقچیان باشند، چنین حملاتی، «اعدام فراقضایی» محسوب می‌شود.