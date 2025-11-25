سردار سلیمانی: قدرت ایران بر خون شهدا استوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی صبح سهشنبه در جمع پرشور بسیجیان حسینیه گلزار شهدای همدان، روحیه میهنپرستی را برجستهترین شاخصه شهدا دانست و اظهار کرد: این عنصر الهی، ضامن پیشرفت، اقتدار و بقای کشور در برابر توطئههای دشمنان بوده است.
وی با اشاره به کارنامه مقاومت مردم ایران در هشت سال دفاع مقدس افزود: در دوران جنگ تحمیلی، ۴۰ کشور از رژیم صدام حمایت کردند اما جوانان میهنپرست از سراسر ایران برخاستند و اجازه ندادند حتی یک سانتیمتر از خاک میهن اسلامی جدا شود.
سلیمانی خاطرنشان کرد: این ایستادگی برگرفته از ایمان، رهبری امام خمینی (ره) و عشقی بود که مردم نسبت به وطن خود داشتند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: نگاه امام خمینی (ره) به مردم و نقشآفرینی آنان در دفاع از کشور، باعث ظهور و بروز مؤلفه بزرگ میهنپرستی شد.
وی با اشاره به حضور نوجوانان در خطوط مقدم دفاع افزود: ۳۶ هزار دانشآموز شهید داریم که در خطرناکترین صحنههای نبرد حاضر شدند و جان خود را فدای عزت ایران کردند؛ این روح فداکاری باید زنده و ماندگار بماند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین، خون شهدا را پایه قدرت نظام جمهوری اسلامی خواند و گفت: امروز هر موفقیتی که کشور به دست آورده، حاصل مجاهدت شهدا و ایستادگی ملت ایران است. قدرت ما برخاسته از ایمان، خون شهدا و تبعیت از ولایت است، نه از زر و زور یا حمایت بیگانگان.
سلیمانی با اشاره به لزوم استمرار تفکر بسیجی در جامعه تصریح کرد: امروز نیز دشمن با ابزارهای فرهنگی و اقتصادی در پی ضربه زدن به روحیه مقاومت ملت است، اما همانگونه که جوانان دیروز اجازه ندادند خاک کشور اشغال شود، نسل جوان امروز نیز باید اجازه ندهد افکار دشمنان به ذهن و قلب ملت نفوذ کند.
این مراسم با مداحی، تجلیل از خانوادههای شهدا و تجدید میثاق بسیجیان با آرمانهای امام و شهدا پایان یافت و بر حفظ روحیه ایثار، جهاد و میهندوستی به عنوان ارکان اصلی اقتدار نظام تأکید شد.
