هفته دفاع مقدس تجلی اقتدار و ایمان ملت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نادر ادیبی، همزمان با هفته دفاع مقدس اظهار داشت: ملت ایران با برگزاری مراسم‌های گوناگون، یاد و خاطره شهدای گرانقدر خود را گرامی داشت. سخنرانان در این مراسم‌ها هفته دفاع مقدس را نماد اقتدار و عزت ملت ایران در برابر استکبار جهانی دانستند.

سردار ادیبی با تأکید بر تربیت الهی ملت ایران و نقش رهبری ولی فقیه در دوران دفاع مقدس گفت: ملت ایران در دورانی که قریب به ۳۵ کشور دنیا علیه آن متحد شده بودند، با تکیه بر ایمان و تحت فرمان امام خمینی (ره) بزرگترین ارتش‌های دنیا را شکست داد. جوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله این سرزمین مظهر فداکاری‌های بزرگی شدند و با تقدیم ۲۲۰ هزار شهید، اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک این میهن به دست دشمن بیفتد.

وی به نقش بی‌بدیل خانواده‌های معظم شهدا در این پیروزی اشاره کرد و افزود: صبر و تحمل پدران، مادران و همسران شهدا، چشمه‌های شهادت را جوشان نگه داشت. این خانواده‌ها با تقدیم پاره‌های تن خود، بزرگترین درس ایثار را به جهانیان آموختند.

سردار ادیبی با اشاره به اینکه اقتدار ملت ایران به خاطر روح ایمان در قلب‌های جوانان، مادران و همسران شهداست تصریح کرد: این عهد پایداری هیچگاه کم نخواهد شد. ملت ایران هیچگاه زیر بار حرف زور نرفته و نخواهد رفت و با تکیه بر آرمان‌های بزرگ و ایمان به قیامت، خرمشهرهای دیگری را در پیش رو دارد.

سردار ادیبی در پایان بر لزوم روایت صحیح و قوی از دوران دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: اقتدار ملت ایران را باید در قامت همسران، مادران و فرزندان شهدا جستجو کرد که با امید به ظهور حضرت حجت (عج) برای نابودی اسرائیل و آمریکا و اتصال این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت صاحب (عج) آماده می‌شوند.