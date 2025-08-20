ملت ایران پرچمدار جبهه حق در برابر صهیونیسم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تکریم فعالان فرهنگی مساجد که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، با اشاره به تقابل تاریخی میان حق و باطل اظهار داشت: امروز در نبردی سرنوشتساز قرار داریم و ملت ایران پرچمدار جبهه حق است. در سوی دیگر، جبهه باطل شقیترین انسانهای تاریخ یعنی صهیونیستها را به میدان آورده و با همه توان و امکانات خود به مقابله برخاسته است.
وی با تأکید بر جایگاه ایمان در این رویارویی افزود: جبهه حق با تکیه بر معنویت، ارادت پولادین و روحیه عاشورایی توانسته در این میدان بدرخشد و پیروزیهای بزرگی را رقم بزند.
سردار سلیمانی در ادامه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: اساس روز جهانی مسجد، مبارزه با صهیونیسم است. از زمانی که صهیونیستها وارد سرزمین فلسطین شدند، تلاش کردند بیتالمقدس را به اشغال خود درآورند، اما مسلمانان اجازه ندادند قدمهای آلوده آنان به مسجدالاقصی برسد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه مسجدالاقصی در پرتو ایستادگی مسلمانان همچنان استوار مانده است، گفت: این مسجد شریف همچون چراغی در قلب خاورمیانه میدرخشد و انقلاب اسلامی ایران نیز روحیه امید و پایداری را در ملتهای مسلمان زنده کرد.
وی با اشاره به مقاومت تاریخی مردم فلسطین یادآور شد: در نبرد ۱۲ روزه، تنها گوشهای از رذالت و خشونت صهیونیستها نمایان شد، اما ملتهای مسلمان با الهام از مکتب اسلام و عاشورا توانستند در برابر این جنایات ایستادگی کنند و الگوی مقاومت را به جهانیان نشان دهند.
سردار سلیمانی مسجد را سرچشمه نورانیت و هدایت دانست و افزود: مسجد کانون حمایت از مردم، عبادت، فرهنگسازی و تولید گفتمان عدالتخواهی است و همین جایگاه مقدس توانسته محور تحولات امت اسلامی قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: امروز در سراسر جهان شاهد رشد اسلام و رونق مساجد هستیم و جمهوری اسلامی ایران در این مسیر پیشگام و الهامبخش دیگر ملتهاست.
