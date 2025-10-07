امیر طاهری: دفاع مقدس، سند اقتدار و خودباوری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سهشنبه در آیین باشکوه تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه که با حضور سردار بهمن ریحانی فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم(ص)، سرهنگ یونس عزیزی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و جمعی از فرماندهان، رزمندگان و خانوادههای معظم شهدا برگزار شد، امیر سلیمان طاهری، فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سخنانی با درود به ارواح مطهر شهدا، امام راحل و تبریک هفته فراجا، گفت: جنگ، ذاتاً با خون و خشونت همراه است، اما آنچه بر ملت ما تحمیل شد، به سبب ماهیتش، رنگی از معنویت و ایمان داشت و به همین دلیل دفاع مقدس نام گرفت.
وی افزود: جنگ را ما آغاز نکردیم تا امروز شرمنده ملت باشیم؛ دشمنان، جنگ را به ما تحمیل کردند و گمان داشتند ظرف کمتر از یک هفته تهران را تصرف و نظام نوپای جمهوری اسلامی را ساقط خواهند کرد، اما در همان ساعات ابتدایی، رزمندگان غیور ایران، از جمله رزمندگان لشکر ۸۱ زرهی کرمانشاه، بسیجیان و نیروهای سپاه تازهتأسیس، سینههای خود را سپر گلولههای دشمن کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک میهن عزیزمان به تصرف متجاوزان درآید.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا با اشاره به وجه تمایز دفاع مقدس نسبت به جنگهای گذشته گفت: در دو قرن اخیر، هر جنگی که بر ایران تحمیل شد، بخشی از خاک کشور جدا گردید. از قفقاز تا هرات، از افغانستان تا بخشهایی از عراق و ترکیه، همگی در اثر ضعف حاکمان و بیکفایتی نیروهای نظامی از قلمرو ایران جدا شدند. اما در دفاع مقدس، با وجود هشت سال نبرد نابرابر و حمایت همهجانبه قدرتهای جهانی از دشمن بعثی، حتی یک وجب از خاک ایران جدا نشد. این همان نقطه درخشان تاریخ ماست که دفاعمان را مقدس کرد.
امیر طاهری با بیان اینکه دفاع مقدس دستاوردهای شگرفی برای کشور به همراه داشت، اظهار داشت: در دوران پیش از انقلاب، ملت ایران را وحشی میخواندند و از مستشاران خارجی برای ماندن در این سرزمین حق توحش میگرفتند. بیش از شصت هزار مستشار بر امور کشور مسلط بودند. اما پس از انقلاب و بهویژه در دوران دفاع مقدس، ملت ما با اتکا به ایمان و خودباوری نشان داد که نهتنها میتواند از مرزهایش دفاع کند، بلکه امروز به جایگاهی رسیده که قدرت تغییر معادلات جهانی را دارد.
وی افزود: اقتدار امروز ما در منطقه و جهان، نتیجه مستقیم همان مقاومت است. اگر امروز میبینیم که موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی ایران میتوانند در دل سرزمینهای اشغالی رژیم صهیونیستی فرود آیند، این دستاورد خون شهیدان و استمرار راه امامین انقلاب است. دشمنان ما در "وعده صادق ۳" نیز دچار همان خطای محاسباتی شدند که در جنگ تحمیلی مرتکب شده بودند؛ گمان کردند با ترور فرماندهان بزرگ ما میتوانند نظام را از پا درآورند، اما در کمتر از ۲۴ ساعت فرماندهان جایگزین معرفی شدند و پاسخ جمهوری اسلامی کوبندهتر از همیشه بود.
فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نزاجا با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح گفت: دشمن امروز با عملیات روانی و جنگ ترکیبی میکوشد ذهن و ایمان جوانان ما را هدف بگیرد. باید هوشیار باشیم که هر آنچه از زبان دشمن بیرون میآید، فریب و دروغ است. ما اجازه نخواهیم داد حتی ذرهای از عزت و اقتدار این نظام الهی خدشهدار شود. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، صرفنظر از تفاوت در رنگ لباس، در هدف و اراده متحدند و تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، آماده فداکاری در هر نقطه از این سرزمین هستند.
امیر طاهری با اشاره به رشد چشمگیر توان دفاعی کشور تصریح کرد: در آغاز جنگ به ما حتی سیمخاردار نمیدادند، اما امروز کشورهای منطقه برای خرید تجهیزات نظامی از ما صف بستهاند. این یعنی تولد تفکر بسیجی و خودباوری ملی که از دل دفاع مقدس زاده شد. امروز از نظر قدرت موشکی جزو چند کشور برتر جهان هستیم و همین اقتدار موجب شده دشمنان هر روز تهدید کنند، اما جرئت هیچ اقدام نظامی ندارند.
وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدا و درود بر رهبر معظم انقلاب گفت: دوران دفاع مقدس گنجینهای از تجربه، ایمان و همدلی است. ما هنوز نتوانستهایم تمام آموزههای آن را برای نسلهای آینده به کار بگیریم. هر فیلم، کتاب و خاطرهای که از آن دوران روایت میشود، تنها گوشهای از عظمت آن حماسه است. باید این فرهنگ را زنده نگه داریم، زیرا رمز ماندگاری و اقتدار ایران اسلامی در استمرار همان روحیه ایمان، وحدت و ایثار است.
