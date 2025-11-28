به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد با توجه به ارزیابی‌های کارگروه سلامت و امنیت غذایی و ضرورت پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوانزا در میان دانش‌آموزان، تمامی مدارس استان در مقاطع پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم روز شنبه هشتم آذرماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و فعالیت آموزشی آنها به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود. این تصمیم با موافقت استاندار اتخاذ شده است.

علیرضا حیدری با اشاره به رصد دقیق شرایط از سوی دانشگاه علوم پزشکی و کارگروه تخصصی خاطرنشان کرد تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی تنها بر پایه گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسی اتخاذ می‌شود و هرگونه تغییر احتمالی در وضعیت مدارس به‌طور شفاف از طریق روابط عمومی استانداری اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت همراهی مردم در کنترل بیماری، از شهروندان خواست اصول بهداشتی را جدی بگیرند؛ از جمله استفاده از ماسک در محیط‌های بسته، شست‌وشوی مستمر دست‌ها، خودداری از حضور در تجمعات غیرضروری و توجه ویژه به علائم تنفسی که می‌تواند در کاهش چرخه انتقال بیماری نقش مؤثر داشته باشد.