۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۲

مدارس کرمانشاه شنبه ۸ آذر به‌دلیل آنفلوانزا تعطیل شد

کرمانشاه – مدیرکل مدیریت بحران استان از تعطیلی همه مقاطع تحصیلی در روز شنبه ۸ آذر به‌صورت غیرحضوری خبر داد و هدف این تصمیم را حفظ سلامت دانش‌آموزان و جلوگیری از گسترش آنفلوانزا اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد با توجه به ارزیابی‌های کارگروه سلامت و امنیت غذایی و ضرورت پیشگیری از گسترش بیماری آنفلوانزا در میان دانش‌آموزان، تمامی مدارس استان در مقاطع پیش‌دبستانی، ابتدایی و متوسطه اول و دوم روز شنبه هشتم آذرماه ۱۴۰۴ تعطیل بوده و فعالیت آموزشی آنها به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود. این تصمیم با موافقت استاندار اتخاذ شده است.

علیرضا حیدری با اشاره به رصد دقیق شرایط از سوی دانشگاه علوم پزشکی و کارگروه تخصصی خاطرنشان کرد تصمیمات مرتبط با سلامت عمومی تنها بر پایه گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسی اتخاذ می‌شود و هرگونه تغییر احتمالی در وضعیت مدارس به‌طور شفاف از طریق روابط عمومی استانداری اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت همراهی مردم در کنترل بیماری، از شهروندان خواست اصول بهداشتی را جدی بگیرند؛ از جمله استفاده از ماسک در محیط‌های بسته، شست‌وشوی مستمر دست‌ها، خودداری از حضور در تجمعات غیرضروری و توجه ویژه به علائم تنفسی که می‌تواند در کاهش چرخه انتقال بیماری نقش مؤثر داشته باشد.

    • ناشناس IR ۲۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      3 0
      پاسخ
      ممنون که تعطیل کردین خیلییی خوشحال شدم🌷🌱
    • علیرضا IR ۲۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      6 1
      پاسخ
      سلام ببخشید چرا دانشگاه کرمانشاه تعطیل نمیکنید؟ مگه دانشجویان ضد باکترین؟
    • علیرضا IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      5 0
      پاسخ
      لطفاً دانشگاه های کرمانشاه هم تعطیل کنید ممنون
    • م س IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      8 0
      پاسخ
      ببخشید من یه سوال داشتم خدمتتون ایاشنبه آنفولانزا وجود داره یکشنبه دیگه وجود نداره
    • ناشناس IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      3 0
      پاسخ
      با سلام وعرض تشکر از مدیرکل محترم ستاد بحران استانداری کاش ادارات هم تعطیل می‌کردید زیرا کارمند می‌تواند عامل انتقال بیماری آنفولانزا به اعضا خانواده باشد
    • اندیا IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      8 1
      پاسخ
      سلام واقعا سوال بنده هم همینه فقط شنبه ویروس آنفولانزا هست روزهای دیگه چی؟!
    • IR ۰۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
      6 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید ممنون از پیگیریتون و اینکه به فکر مردم بودید🙏🏻

