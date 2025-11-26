به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رهنما اظهار کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا و افزایش موارد ابتلاء به آنفلوانزا در سطح استان، به منظور حفظ سلامت دانشآموزان و پیشگیری از گسترش بیماری، کلیه فعالیتهای آموزشی، کلاسهای تقویتی مدارس و فوق برنامه در روز پنجشنبه ششم آذرماه تعطیل است.
رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: این تصمیم با هماهنگی کمیته اضطرار آلودگی هوا و بر اساس توصیههای دانشگاه علوم پزشکی اتخاذ شده و مدارس موظف به اطلاعرسانی دقیق به خانوادهها هستند.
وی تأکید کرد: سلامت دانشآموزان در اولویت است و آخرین اخبار و تصمیمات از طریق کانالهای رسمی آموزش و پرورش خراسان رضوی منتشر خواهد شد.
