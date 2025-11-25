امام جمعه گناوه: راهیان نور سدّ محکم مقابله با جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح سه شنبه در حاشیه بدرقه کاروان راهیان نور دانش‌آموزان پسر شهرستان گناوه از یادمان شهدای گمنام به مناطق عملیاتی جنوب با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: سفر معنوی به سرزمین‌های عملیاتی دفاع مقدس، سفری ارزشمند و تأثیرگذار است.

وی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ افزود: دشمنان اسلام و انقلاب جنگی نابرابر را علیه نظام اسلامی و ملت ایران آغاز کردند؛ جنگی که بیش از ۴۰ کشور در آن علیه ایران وارد عمل شدند، اما همه اقشار مردم همدل و همگام در برابر دشمن ایستادند و پس از هشت سال مقاومت و ایستادگی به پیروزی رسیدند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه دفاع مقدس سرشار از ارزش‌ها و دستاوردهای ماندگار است، گفت: آنچه امروز اهمیت دارد جلوگیری از تحریف و فراموشی این حماسه بزرگ است، تحریف و فراموشی دو آسیبی است که می‌تواند یک حادثه تاریخی را از ذهن جامعه پاک کند.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۷۶ که کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند، برکات و ثمرات فراوانی به همراه داشته است که یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد ارتباط میان نسل جوان با نسل اول انقلاب است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی حضور دانش‌آموزان در مناطق عملیاتی را زمینه‌ساز آشنایی عینی آنان با ایثارگری‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان دانست و اظهار کرد: مطالعه و شنیدن درباره دفاع مقدس ارزشمند است، اما مشاهده این مناطق از نزدیک تأثیر عمیق‌تری بر شناخت نسل جوان می‌گذارد.

وی با بیان اینکه امروز دشمن با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی به‌دنبال آسیب‌زدن به هویت ملت ایران است، تصریح کرد: کاروان‌های راهیان نور از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با جنگ نرم دشمنان هستند، زیارت با معرفت و شناخت، کلید اصلی بهره‌مندی از این سفر معنوی و تأثیرگذار است.

امام جمعه گناوه تأکید کرد: دشمن که در جنگ سخت شکست خورده است، امروز جنگ نرم را علیه ملت ایران آغاز کرده و حضور جوانان در راهیان نور می‌تواند سپری مؤثر در برابر این تهاجم باشد.