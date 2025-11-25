مفاد طرح صلح ترامپ برای اوکراین به ۱۹ بند کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین به نقل از منابع آگاه نوشت: اوکراین در تلاش است تا زمینه مشارکت متحدان اروپایی خود در مذاکرات با واشنگتن پیرامون طرح صلح دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا را فراهم کند.

این رسانه غربی از تداوم رایزنی‌های تلفنی بین کی‌یف و واشنگتن خبرداد و افزود: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین ممکن است اواخر این هفته با ترامپ در کاخ سفید دیدار کند.

کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس نیز اعلام کرده که اعضای ائتلاف حامیان اوکراین در یک ویدئوکنفرانس به تاریخ ۲۵ نوامبر، طرح‌های صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین را بررسی خواهند کرد.

همزمان، منابع گاردین گزارش دادند که اوکراین موفق شده طرح صلح آمریکا را اصلاح کرده، برخی خواسته‌های غیرقابل قبول را حذف و تعداد بندهای آن را از ۲۸ به ۱۹ بند کاهش دهد.

روزنامه «فایننشال تایمز» نیز نوشت که برخی افراد نزدیک به زلنسکی با سفر احتمالی او به آمریکا مخالف هستند و نگران تشدید تنش در روابط او و ترامپ هستند.

در ۲۳ نوامبر، هیأت‌های آمریکا و اوکراین در ژنو درباره طرح صلح آمریکا مشورت کردند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، این نشست را پربار توصیف کرد.

طبق گزارش رسانه‌های اوکراین، دو طرف درباره اکثر بندهای طرح توافق کرده‌اند، اما چند بند هنوز برای بحث در دیدار آینده زلنسکی با ترامپ باز است. تاریخ این دیدار، هنوز مشخص نشده است.