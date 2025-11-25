  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

تأکید ماکرون بر حفظ قدرت بازدارندگی اروپا در مقابل روسیه

تأکید ماکرون بر حفظ قدرت بازدارندگی اروپا در مقابل روسیه

رئیس‌جمهوری فرانسه بر حفظ قدرت بازدارندگی اوکراین و اتحادیه اروپا در مقابل روسیه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه در مصاحبه با رادیو «آرتی‌ال» خاطرنشان کرد: پاریس نباید در برابر تهدید مسکو، ضعف نشان دهد. کرملین نسبت به سال‌های گذشته، موضعی «بسیار تهاجمی‌تر» اتخاذ کرده است.

وی افزود: نمایش ضعف در برابر این تهدید اشتباه است. اگر می‌خواهیم از خود دفاع کنیم، باید نشان دهیم که در برابر قدرتی که بیشترین تهدید را برای ما ایجاد می‌کند، ضعیف نیستیم.

رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به طرح صلح پیشنهادی آمریکا برای اوکراین، بر لزوم قدرت‌نمایی اروپایی‌ها و تصمیم‌گیری مستقل درباره استفاده از دارایی‌های مسدود دولت روسیه تأکید کرد.

وی افزود: اروپایی‌ها باید درباره دارایی‌های مسدود روسیه که عمدتاً در بلژیک نگهداری می‌شوند، خود تصمیم بگیرند.

این مقام فرانسوی، ضمن قدردانی از طرح صلح واشنگتن گفت: این طرح نیازمند اصلاح است و ما خواهان صلح هستیم، نه تسلیم شدن.

ماکرون همچنین از اروپایی‌ها خواست تا ضعف نشان ندهند زیرا ممکن است این موضوع، روسیه را در تقابل راهبردی با اروپا، جسور سازد.

وی افزود: تمام بحث‌ها در ژنو، بر مخالفت با محدود کردن نیروهای اوکراینی متمرکز بود. هیچ محدودیتی نباید تحمیل شود؛ اولین تضمین امنیتی برای اوکراینی‌ها و ما، نیروی مسلح قدرتمند است.

کد خبر 6667715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
      0 0
      پاسخ
      مگرون آنقدر ازدست زنش سیلی خورد عقلش را ازدست داده مگرون میگوید نباید طوری باشد اوکراین شکست خورده نادان پس چی شکست خورده کسیکه شکست میخورد از سرش شاخ در نمی آید نظر مگرون آنست بعداز 2/3سال دیگر باز به اوکراین پول جمع بکنند دوباره جنگ شروع بکند تا سرزمینهای ازدست داده را پس بگیرد هدف مگرون آنست که اوکراین سلاح هسته ای داشته باشد روسیه باسلاح هسته ای تهدید بکند مگرون میگوید اوکراین یک سلاح داشته باشد اینها برای اوکراین سلاح هسته ای خواهند داد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها