تأکید ماکرون بر حفظ قدرت بازدارندگی اروپا در مقابل روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، امانوئل ماکرون رئیسجمهوری فرانسه در مصاحبه با رادیو «آرتیال» خاطرنشان کرد: پاریس نباید در برابر تهدید مسکو، ضعف نشان دهد. کرملین نسبت به سالهای گذشته، موضعی «بسیار تهاجمیتر» اتخاذ کرده است.
وی افزود: نمایش ضعف در برابر این تهدید اشتباه است. اگر میخواهیم از خود دفاع کنیم، باید نشان دهیم که در برابر قدرتی که بیشترین تهدید را برای ما ایجاد میکند، ضعیف نیستیم.
رئیس جمهوری فرانسه در واکنش به طرح صلح پیشنهادی آمریکا برای اوکراین، بر لزوم قدرتنمایی اروپاییها و تصمیمگیری مستقل درباره استفاده از داراییهای مسدود دولت روسیه تأکید کرد.
وی افزود: اروپاییها باید درباره داراییهای مسدود روسیه که عمدتاً در بلژیک نگهداری میشوند، خود تصمیم بگیرند.
این مقام فرانسوی، ضمن قدردانی از طرح صلح واشنگتن گفت: این طرح نیازمند اصلاح است و ما خواهان صلح هستیم، نه تسلیم شدن.
ماکرون همچنین از اروپاییها خواست تا ضعف نشان ندهند زیرا ممکن است این موضوع، روسیه را در تقابل راهبردی با اروپا، جسور سازد.
وی افزود: تمام بحثها در ژنو، بر مخالفت با محدود کردن نیروهای اوکراینی متمرکز بود. هیچ محدودیتی نباید تحمیل شود؛ اولین تضمین امنیتی برای اوکراینیها و ما، نیروی مسلح قدرتمند است.
نظر شما