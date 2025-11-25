به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه فنلاندی Helsingin Sanomat گزارش داد که طرح صلح آمریکا در خصوص اوکراین، اروپایی‌ها را شوکه کرده است.

در این گزارش آمده است، طرح مذکور به مثابه توهین به اعضای ناتو به شمار می‌رود.

مجله American Conservative نیز نوشت: اعتماد اروپایی‌ها نسبت به تضمین‌های امنیتی آمریکا به صورت گسترده‌ای کاهش پیدا کرده است چرا که آمریکا تهدید کرده مشارکت خود را در ناتو کاهش می‌دهد و از آن خارج می‌شود.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرح ۲۸ ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است. براساس این طرح، کی‌یف در مقابل گرفتن تضمین‌های امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار می‌کند و محدودیت‌هایی را در زمینه توان نظامی می‌پذیرد.