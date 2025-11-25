به گزارش خبرگزاری مهر، «نوربرت روتگن» نایب رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز، با اشاره به انتشار جزئیات طرح رئیس‌جمهوری آمریکا برای حل بحران اوکراین، اعلام کرد حتی اگر اصلاحات قابل توجهی در این طرح اعمال شود، اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند به ایالات متحده اعتماد کند.

وی افزود: تجربه‌های اخیر نشان داده است که ما اروپایی‌ها نمی‌توانیم به آمریکا تکیه کنیم. چنین وضعیتی از زمان پایان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است. ما دیگر در دنیای جدیدی زندگی می‌کنیم.

این فعال سیاسی آلمانی گفت: از زمان انتشار جزئیات طرح ترامپ برای اوکراین، فضای سیاسی آلمان در شوک است.

روتگن، طرح آمریکا را عامل نگرانی کشورهای اروپایی دانست و گفت: اتحادیه اروپا باید راهبردی مستقل برای مقابله با پیامدهای بحران اوکراین تدوین کند.

دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحی ۲۸ ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است. براساس این طرح، کی‌یف در مقابل گرفتن تضمین‌های امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار می‌کند و محدودیت‌هایی را در زمینه توان نظامی می‌پذیرد.

اتحادیه اروپا و دیگر متحدان اوکراین به طرح آمریکا واکنش منفی نشان داده‌اند و آن را تحقق خواسته‌های روسیه اعلام کرده‌اند. کاخ سفید اعلام کرده که طرح ترامپ، بازتاب خواسته‌های هر دو طرف درگیری بوده و منافع طرفین را تضمین می‌کند.