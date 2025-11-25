مذاکرات آمریکا و روسیه در ابوظبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه سی بی اس به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که «دانیل دریسکول» وزیر ارتش آمریکا با اعضای یک هیئت روسی در ابوظبی طی روز گذشته دیدار کرده و این نشست طی امروز سه شنبه نیز ادامه خواهد یافت.

منابع مذکور تاکید کردند که قرار است یک نشست میان دو طرف طی امروز برگزار شود و آنها در خصوص راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین رایزنی کنند.

مذاکرات مذکور در حالی مطرح می‌شود که ترامپ به تازگی طرحی را ارائه داده که بر اساس آن اوکراین با دادن امتیازاتی به روسیه به جنگ در این کشور پایان می‌دهد.