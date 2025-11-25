افزایش ۹ دلاری قیمت طلا در معاملات امروز

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیتکو، در معاملات ساعات گذشته بازار جهانی فلزات گرانبها قیمت طلا ۹ دلار رشد کرد و به ۴ هزار و ۱۴۳ دلار در هر انس رسید.

این قیمت نسبت به یک ماه پیش ۷۳ دلار و نسبت به یک سال پیش همین موقع ۱۵۱۷ دلار بالاتر است.

قیمت نقره هم در معاملات امروز ۱۰ سنت بیشتر شد و به ۵۱.۳۹ دلار در هر انس رسید.

قیمت پلاتین و پالادیوم هم به ترتیب ۹ و ۶ دلار افزایش یافت و تا ۱۵۵۵ دلار و ۱۳۸۳ دلار در هر اونس بالا رفت.

به گزارش رویترز، قیمت طلا در معاملات دیروز هم رشد کرده بود و دلیل آن هم بیشتر شدن احتمال کاهش نرخ بهره در آمریکا از سوی بانک مرکزی این کشور در ماه دسامبر بوده است.

کلوین وونگ، کارشناس ارشد مؤسسه اواندا، بر این باور است که اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت طلا در بازار جهانی بالا رفتن انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آمریکا است.

وی معتقد است به طور کلی در دو هفته گذشته افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آمریکا به بالا رفتن قیمت طلا در کوتاه مدت منجر شده است.