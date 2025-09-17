قیمت انس طلا به ۳۶۸۱ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه به‌خاطر افزایش ارزش دلار پایین آمده‌است. احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو قیمت طلا را در روز گذشته به یک رکورد جدید رساند.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۳ درصد کاهش به ۳۶۸۱ دلار و ۶۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۱۶ درصدی به ۳۷۱۹ دلار و ۱۰ سنت رسیده است.

تحلیلگران عقیده دارند کاهش ارزش دلار آمریکا و بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت طلا را در روز گذشته به ۳۷۰۰ دلار رسانده بود.‌

اطلاعات اقتصادی آمریکا در روز سه‌شنبه نشان داد خرده‌فروشی در این کشور بیش‌ازحد انتظار در ماه اوت افزایش داشته، اما ضعف بازار کار و بالا رفتن قیمت‌ها به‌خاطر تعرفه‌های جدید ترامپ مانع از ادامه هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان می‌شود.

انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد در پایان اجلاس امروز پایین بیاورد تا از بازار کار حمایت شود. پایین آمدن نرخ بهره هزینه نگه‌داری طلا به‌عنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش داده و تمایل برای خرید آن را افزایش می‌دهد.

صندوق طلای SPDR، بزرگ‌ترین صندوق طلای قابل معامله در بورس در دنیا اعلام کرد دارایی‌های آن ۰.۳۲ درصد در روز سه‌شنبه افزایش داشته و به ۹۷۹.۹۵ تن رسیده است. این رقم در روز دوشنبه برابر با ۹۷۶.۸۰ تن بود.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۲۱ درصد کاهش به ۴۲ دلار و ۴۰ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۱۲ درصدی، ۱۳۹۸ دلار و ۳۳ سنت معامله می‌شود.