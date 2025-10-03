قیمت جهانی طلا به ۳۸۴۲ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز جمعه تغییر چندانی نداشته، اما در آستانه هفتمین افزایش پیاپی هفتگی قرار دارد. انتظار کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در سال جاری میلادی و نگرانی در مورد تأثیر تعطیل شدن دولت آمریکا از قیمت طلا حمایت کرده‌است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳۵ درصد کاهش به ۳۸۴۲ دلار و ۹۳ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۱۲ درصدی به ۳۸۶۳ دلار و ۶۰ سنت رسیده است.

تحلیلگران می‌گویند بالا رفتن ارزش دلار تا حدی سرعت افزایش قیمت طلا را آهسته کرده، اما این فلز گرانبها عملکرد خوبی داشته و به ۳۹۰۰ دلار نزدیک می‌شود.

تعطیلی دولت آمریکا به روز سوم رسیده و انتشار اطلاعات اقتصادی از جمله لیست حقوق‌بگیران بخش غیر کشاورزی را به تعویق انداخته است.

انتشار اطلاعات اقتصادی آمریکا در هفته گذشته احتمال کاهش دوباره نرخ بهره در سال جاری میلادی را افزایش داده است. تاجران حالا تقریباً مطمئن هستند نرخ بهره ۲۵ واحد دیگر در ماه جاری کاهش می‌یابد.

طلا که همواره یک پشتوانه ایمن در زمان بی‌ثباتی‌های سیاسی و مالی بوده، عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره دارد. قیمت طلا ۴۷ درصد از ابتدای سال جاری میلادی افزایش داشته است.

در میان سایر فلزات گران‌بها، قیمت نقره با ۰.۷۹ درصد افزایش به ۴۶ دلار و ۷۴ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۹۲ درصدی ۱۵۶۱ دلار و ۹۰ سنت معامله می‌شود