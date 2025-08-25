اونس طلا به ۳۳۶۷ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا که به بالاترین رقم طی دو هفته گذشته رسیده بود، در معاملات روز دوشنبه بهدنبال افزایش ارزش دلار کاهش یافته است. اما بالا رفتن احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا پساز اظهارات جروم پاول، رئیس این بانک، تا حدی از این فلز گرانبها حمایت میکند.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۳ درصد کاهش به ۳۳۶۷ دلار و ۵۲ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش ۰.۲۰ درصدی به ۳۴۱۱ دلار و ۶۰ سنت رسیده است.
شاخص دلار ۰.۲ درصد افزایش یافته و خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا گرانتر کردهاست. دلار تا پایینترین رقم طی ۴ هفته گذشته کاهش یافته بود.
پاول در اظهارات خود در روز جمعه به احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در اجلاس آینده این بانک اشاره کرد. بازارها حالا ۸۷ درصد احتمال میدهند نرخ بهره ۲۵ واحد در اجلاس ۱۷ سپتامبر کاهش یابد و تا پایان سال جاری میلادی ۴۸ واحد پایین بیاید.
نرخ پایین بهره هزینه نگهداری طلا بهعنوان یک سرمایه غیر سودده را کاهش داده و تمایل برای خرید آن را بالا میبرد.سرمایهگذاران حالا منتظر انتشار قیمتهای مصرف فردی در آمریکا هستند. انتظار میرود تورم هسته تا بالاترین رقم از اواخر ۲۰۲۳ افزایش یافته باشد.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۵۲ درصد کاهش به ۳۹ دلار و ۳۵ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۰۸ درصدی ۱۳۶۱ دلار و ۹۳ سنت معامله میشود.
