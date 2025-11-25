صنعت غذای ایران ارزان تر از مشابه خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی هورکا در محل نمایشگاه شهر آفتاب در حال برگزاری است.

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در این نمایشگاه گفت: دو موضوع در صنعت غذا دارای اهمیت است. نخستین آن مسئله بهداشت است چرا که با سلامت جامعه سر و کار دارد.

وی افزود: بنابراین لازم است هرکس در مسئولیتی که دارد باید به وظیفه خود درست عمل کند.

وی یادآور شد: این صنعت در جهان هزاران میلیارد دلار گردش مالی دارد که سهم اقتصاد کشور در آن کوچک است. با وجود این که ایران به لحاظ تمدنی در حوزه غذا جز چند کشور اصلی دنیا محسوب می‌شود.

این مسئول صنفی با بیان این که هر شهر ایران غذای ویژه خود دارد، اظهار کرد: هر قوم ایرانی نیز غذای خاص خود دارد که هر یک شاخصی در صنعت غذا به شمار می‌رود. بنابراین، ایران در مقابل کشورهای مدعی در این صنعت حرف زیادی برای گفتن دارد.

رستگار با اشاره به نمایشگاه هورکا آن را ویترین تولیدات کشور برشمرد و عنوان کرد: امروز خوداتکایی و خودباوری یکی از مسائل مهم در اقتصاد کشور بوده که راه نجات کشور از بستر فعالیت تولیدکنندگان می‌گذرد.

وی گفت: امید روزی که شاهد باشیم بخش دولتی دخالت کمتری در صنایع داشته باشیم.

رستگار با اشاره به اقتصاد مردمی، ادامه داد: اقتصاد مردمی اصلی است که در قانون اساسی بر آن تاکید شده و باید به معنای واقعی اجرا شود.

رئیس اتاق اصناف تهران عنوان کرد: امروز صنایع غذایی ما قابل رقابت با صنعت غذای دنیا است. تولیدات ما از مواد غذایی مشابه خارجی ارزان‌تر اما با همان کیفیت در حال هستند. بنابراین، صنایع غذایی کشور کمبودی نسبت به محصولات خارجی ندارد.