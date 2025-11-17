۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی گردد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ هفتمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی در محل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.
سیدمحمد سادات ابراهیمی، نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این همایش گفت: در شرایط فعلی امنیت غذایی پیشنیاز امنیت ملی است و پیشنیاز امنیت غذایی نیز بحث آب است.
وی با اشاره به ابرچالش آب در کشورهای جهان، افزود: به طور قطع یکی از اهداف برنامه هفتم پیشرفت موضوع امنیت غذایی است. با توجه به جنگ ۱۲ روزه این امر مهم را برای ما برجستهتر کرده است. پیامد این جنگ تحمیلی که امروز با آن در تأمین نهادههای دامی و کشاورزی درگیر هستیم خودکفایی را برای ما الزامی کرده است.
وی ادامه داد: سنجه های عملکردی سند برنامه هفتم پیشرفت از اسناد مؤثر و اثرگذار بوده و بر اساس این سنجه ها باید سالانه رشد ۸ درصدی اقتصاد محقق شود که در سال نخست متأسفانه انجام نشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: الزامات تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور است. حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد صادرات مربوط به صنعت، ۲۰ تا ۲۵ درصد مربوط به حوزه معدن و ۲۰ تا ۲۵ درصد مربوط به خدمات مهندسی و محصولات کشاورزی است.
ابراهیمی با تأکید بر عدم تحقق برنامههای سند هفتم توسعه، عنوان کرد: در بخش کشاورزی این عملکرد زیر ۵۰ درصد بود. ما تنها در برنامه آب شیرین کنهای مرزی موفق عمل کردهایم.
این نماینده بهارستان با بیان اینکه توانمندسازی برای اجرای برنامههای توسعه هفتم در خود تدارک ندادهایم، بیان کرد: از تحریمهای بیرونی، تحریمهای داخلی و انواع ناترازی های موجود است که ناشی از عدم مدیریت است.
عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به الزام رشد ۴۰ درصدی اقتصاد در پایان برنامه هفتم، ادامه داد: حدود ۳ درصد از این رشد از بخش نرمافزاری و افزایش بهرهوری پیشبینی شده است.
وی با اشاره به ۴.۵ میلیون بهرهبردار در کشور یادآور شد: هنگامی که فقط ۲.۵ درصد منابع عمومی به بخش کشاورزی اختصاص مییابد یعنی این حوزه از جیب در حال خرج کردن است و این خوب نیست.
وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس سعی کردن با اضافه کردن ۱۷۰ هزار میلیارد تومان (همت) در بودجه ۱۴۰۴ تا حدودی این خلأ را جبران کند اما کافی نیست.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دوازدهم اعلام کرد: در شرایط عادی به سر نمیبریم و شرایط جدید، دست فرمان جدید و حرکت جدید میطلبد که منجر به پایداری سنجه های برنامهها برای بهرهوری ۳ درصدی میشود.
منابع مالی سرگردان
ابراهیمی در ادامه سخنان خود به منابع مالی سرگردان در جامعه اشاره کرد و گفت: بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد ارز سرگردان در جامعه وجود دارد که باید به آن ۲ تا ۳ همت ریال سرگردان را اضافه کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سند امنیت غذایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی با بن مایه تولید و تولیدکننده تصویب شد نیاز به منابع دارد، گفت: متأسفانه ۹۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور برگشت نمیشود. چرا این منابع نباید در تولید تزریق شود؟ چرا با وجود پرداخت ارز ترجیحی باید محصولات با ارز آزاد به سفره مردم برسد؟
وی تاکید کرد: محصول صادر شده از فرصتهای آب و خاک این کشور و یارانههای پرداختی استفاده کرده چرا نباید این ارز به کشور برگشت شود؟
فرار مالیاتی خام فروشان
این نماینده مجلس شورای اسلامی به فرار مالیاتی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: چرا مواد خام و نیمه خام صادر میشود اما عوارض و مالیات آن گرفته نمیشود؟ با تأکید این موضوع تازه جدول آن آماده شده و مالیات مواد خامی که از ابتدا سال صادر شده چگونه قرار است گرفته شود؟ این منابع مالی است که در قانون و قانونگذاری پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: همچنین در بخش آب، پیشبینی شده در قانون که تمام صنایع باید از آب برگشتی استفاده کنند چرا محقق نشده است؟
وی افزود: پیشبینیهای ما در آبیاری نوین و توسعه گلخانهها چرا اجرا نشده است؟ نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی انتظار بیشتری دارند. این اهداف پیشبینی شده شدنی است و محدودیت منابع نداریم بلکه عدم مدیریت منابع داریم.
