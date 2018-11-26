تجمع بسیجیان بوشهری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر پیش از ظهر دوشنبه در جمع بسیجیان بوشهری اظهار داشت: بسیج در عرصه‌های مختلف زمینه‌ساز ارائه خدمات متنوع و گسترده بوده است.

سردار علی رزمجو گفت: همان طور که تجربه ثابت کرده برای دستیابی به افق نورانی و چشم انداز انقلاب اسلامی و همچنین برای تامین امنیت ملی و تمامیت ارضی منافع ملی جمهوری اسلامی ایران و باز کردن دروازه های پیشرفت و آبادانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و نه‌تنها در درون انقلاب بلکه برای جهان اسلام و مرزهای بیرون از انقلاب اسلامی، الگو و سرمشق همه ما می‌بایست الگو و رفتار و منش بسیجی باشد.

وی اضافه کرد: برای اینکه در استراتژی انقلاب اسلامی حضرت امام تشکیلات بسیج مستضعفین را در اقشار مختلف فرمان و صادرکنیم ، مأموریت آن به سپاه محول شده که برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی شکل گرفته است.

رزمجو بیان کرد: مکتب امام زمان دارای اصالت است این اصالت را اگر بخواهیم بسته بندی و در احوال بسیج و بسیجی مقایسه کنیم می‌بینیم اصالت مکتب امام زمان مسجد است قرآن و عترت است ولایت و ولایتمداری وبصیرت افزایی است. اگر بخواهیم این حالت را مقایسه کنیم با تفکر و فرهنگ بسیجی می‌بینیم که از حالت بسیجی ما هم براساس مسجد محوری، خداباوری و ولایت پذیری است.

وی گفت: بسیجی در مسجد و پایگاه مقاومت و در سنگر مدارس و دانشگاه‌ها و اقشار مختلف مردم شکل گرفت بنابراین با این اصالت می‌بینیم که نقش بسیج و بسیجی در امنیت پایدار انقلاب اسلامی در صدور ویژگی‌های انقلاب اسلامی، هم در پیشگیری از تهدیدات و هم در بازدارندگی از تهدیدات داخلی و خارجی حائز اهمیت و تاکنون برجسته و ارزشمند بوده است.

رزمجو گفت: امروز به برکت ایستادگی و مقاومت اقشار مختلف مردم ما همواره با مسئولان و دست‌اندرکاران نظام زیر سایه و پرچم ولایت و هدایت‌های پیامبرگونه مقام معظم رهبری در چهلمین سال انقلاب اسلامی از کاخ ستمگران، کاخ ظلم وزور آهنگ عقب‌نشینی به گوش می رسد.

فرمانده سپاه امام صادق استان بوشهر خاطرنشان کرد: صدای ذلت و شکست استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی و آهنگ این شکست به گوش جهانیان رسیده است.