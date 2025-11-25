بورس کالا میزبان عرضه یک میلیون تن محصول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، امروز در تالار صادراتی قرار است ۵۳۷ هزار و ۸۳۹ تن محصول شامل ۲۸۶ هزار و ۴۷۰ تن سیمان، ۲۲۸ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر، ۲۳ هزار و ۱۱۵ تن قیر و ۵۴ تن عایق رطوبتی روی تابلو برود و از بستر بورس کالا صادر شود.

همچنین ۲۷۲ هزار و ۹۸۰ تن سیمان در تالار سیمان عرضه می‌شود.

امروز همچنین قرار است ۵۵ هزار و ۶۷ تن محصول شامل ۵۲ هزار و ۵۷۲ تن فولاد، یک هزار و ۹۰۰ تن مس و ۵۹۵ تن آلومینیوم در تالار صنعتی عرضه شود.

۸۶ هزار و ۲۲۴ تن انواع محصول در تالار حراج باز عرضه می‌شود. این محصولات شامل ۸۲ هزار تن تختال، ۴ هزار و ۴ تن مواد شیمیایی و ۲۲۰ تن کنسانتره مولیبدن می‌شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه ۴۷ هزار و ۲۷۵ تن محصول شامل ۲۵ هزار و ۲۱۸ تن مواد پلیمری، ۱۲ هزار و ۳۲۵ تن قیر، ۵ هزار و ۵۱۲ تن فرآورده‌های نفتی، ۳ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد و ۷۲۰ تن روغن را تجربه می‌کند.

امروز تالار فرعی میزبان عرضه ۶ هزار و ۲۸۲ تن ضایعات، فرآورده‌های نفتی، مواد پلیمری، روغن و فولاد است.