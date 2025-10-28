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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

بورس کالای ایران میزبان عرضه ۶۹۵ هزار تن محصول معدنی، صنعتی و نفتی

بورس کالای ایران میزبان عرضه ۶۹۵ هزار تن محصول معدنی، صنعتی و نفتی

تالارهای بورس کالای ایران امروز سه‌شنبه ۶ آبان ماه میزبان عرضه ۶۹۴ هزار و ۹۱۱ تن انواع محصول است. بیشترین حجم عرضه امروز از آن تالار سیمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بورس کالای ایران اعلام کرد امروز ۲۵۷ هزار و ۷۰۸ تن سیمان در تالار سیمان عرضه می‌شود.

همچنین در تالار صادراتی نیز قرار است ۱۹۱ هزار و ۴۳۰ تن محصول شامل ۹۸ هزار و ۱۶۰ تن قیر، ۷۶ هزار و ۷۶۲ تن سیمان، ۱۰ هزار تن کلینکر، ۵ هزار تن گوگرد و یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی روی تابلو برود و از بستر بورس کالا صادر شود.

امروز ۷۴ هزار و ۳۰۴ تن انواع محصول شامل ۶۸ هزار تن تختال و ۶ هزار و ۳۰۴ تن مواد شیمیایی نیز در تالار حراج باز عرضه می‌شود.

امروز قرار است ۷۲ هزار و ۷۱۱ تن محصول شامل ۵۱ هزار و ۸۵۶ تن فولاد، ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۶۰۰ تن مس و ۲۵۵ تن آلومینیوم در تالار صنعتی عرضه شود.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه ۸۷ هزار و ۷۴۵ تن محصول شامل ۷۰ هزار و ۳۴۵ تن مواد پلیمری، ۱۷ هزار تن گوگرد و ۴۰۰ تن قیر را تجربه می‌کند.

امروز تالار فرعی میزبان عرضه ۱۱ هزار و ۱۳ تن فولاد، مواد پلیمری، ضایعات و فرآورده‌های نفتی است.

کد مطلب 6637050
علی فروزانفر

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