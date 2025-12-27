بورس کالای ایران، میزبان عرضه ۶۵۸ هزار تن محصول در روز شنبه ۶ دی ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، تالارهای معاملاتی بورس کالای ایران امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۴، شاهد روزی پرکار و پرحجم هستند و در مجموع میزبان عرضه ۶۵۸ هزار و ۱۱۷ تن انواع محصول خواهند بود. طبق گزارش رسمی بورس کالای ایران، تالارهای مختلف بورس کالا امروز با سبد متنوعی از محصولات معدنی، صنعتی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به استقبال خریداران رفته‌اند.

پیشتازی تالار صادراتی با عرضه سیمان و فولاد

بیشترین حجم عرضه امروز به تالار صادراتی کیش اختصاص دارد. در این تالار مجموعاً ۴۵۳ هزار و ۳۸۱ تن محصول روی تابلو می‌رود. جزئیات این عرضه سنگین شامل ۲۳۵ هزار و ۱۰۰ تن سیمان و ۱۳۳ هزار و ۹۰۰ تن کلینکر است که بخش عمده عرضه‌ها را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، صادرکنندگان شاهد عرضه ۶۴ هزار و ۱۸۱ تن قیر، ۱۰ هزار تن فولاد، ۱۰ هزار تن آهن اسفنجی و همچنین ۲۰۰ تن عایق رطوبتی در این تالار خواهند بود.

رونق در تالار صنعتی با عرضه فولاد

تالار محصولات صنعتی نیز امروز سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارد و میزبان عرضه ۱۸۶ هزار و ۵۱۷ تن انواع محصول است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بدنه اصلی این عرضه‌ها مربوط به محصولات فولادی است؛ به طوری که قرار است ۱۸۶ هزار و ۱۶۷ تن فولاد در این تالار معامله شود. همچنین در کنار فولاد، ۳۵۰ تن سیم و مفتول مسی نیز برای خریداران عرضه خواهد شد.

تنوع محصول در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی

در بخش محصولات شیمیایی و نفتی، مجموع عرضه‌های تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به ۱۰ هزار و ۷۱۹ تن می‌رسد. ترکیب سبد عرضه در این بخش شامل ۵ هزار و ۳۱۵ تن مواد شیمیایی و ۴ هزار و ۵۵۴ تن مواد پلیمری است. همچنین ۸۵۰ تن قیر نیز در این تالار روی میز فروش خواهد رفت که تکمیل‌کننده معاملات این بخش است.

عرضه‌ها در بازار فرعی و حراج باز

در سایر بازارهای بورس کالا نیز معاملات جریان دارد. تالار فرعی امروز میزبان عرضه ۶ هزار و ۹۲۲ تن کالا است که شامل ضایعات، مواد پلیمری و شیمیایی می‌شود. در نهایت، تالار حراج باز نیز شاهد عرضه ۵۷۷ تن مواد پلیمری و شیمیایی خواهد بود تا پرونده عرضه‌های روز شنبه با تنوع بالایی از محصولات بسته شود.