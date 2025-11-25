به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امروز بسیج و شهرداری در راستای تفکر بسیجی عمل می‌کنند، اظهار کرد: ما این را می‌دانیم که اگر خالصانه کار کنیم تفکر بسیجی شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر امیدبخشی به مردم افزود: هرگاه هماهنگی و همکاری بین بسیج و مدیریت شهری شکل جدی گرفته موفقیت‌های بزرگی ایجاد شده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: امیدواریم همبستگی و پیوستگی بین مدیریت شهری پایتخت با بسیج افزایش یابد تا مردم طعم شیرین پیشرفت را بیش از پیش بچشند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه آزادراه شهید شوشتری در حال اجراست، اظهار کرد: زیرسازی آزادراهی به طول ۹ کیلومتر در این مسیر انجام شده و آسفالت بخشی از آن انجام شده اما در طول مسیر به ستاد مرکزی بسیج تلاقی دارد که درخواست می‌کنم در این زمینه همکاری لازم صورت بگیرد تا این پروژه اثرگذار در کاهش ترافیک به نتیجه برسد.