به گزارش خبرنگار مهر، اکبر باقری، ظهر سهشنبه در نشست خبری با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت منابع آبی استان، سال آبی جاری را یکی از خشکترین سالها توصیف کرد و از کاهش کمسابقه ذخایر سدها خبر داد.
وی با بیان اینکه بارشهای امسال تنها ۴.۱ میلیمتر بوده است، گفت: سال گذشته در همین بازه زمانی ۵۴ میلیمتر بارندگی داشتیم و امسال با کاهش بیش از ۹۰ درصدی مواجه هستیم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان خاطرنشان کرد: عمده بارشهای مؤثر زنجان معمولاً در ماههای اسفند تا اردیبهشت رخ میدهد و امید است بخشی از کمبودها جبران شود.
وی در مورد وضعیت سدهای استان عنوان کرد: پرشدگی سد تهم که تأمینکننده اصلی آب شرب زنجان بهشمار میرود، تنها ۷ درصد و میزان آب پشت آن ۶.۱ میلیون مترمکعب آب است که سال گذشته ۱۴ میلیون مترمکعب آب داشت.
باقری میزان ذخیره آب سد گلابر را ۳۸ میلیون مترمکعب ذخیره با پرشدگی ۳۴ درصد برشمرد و گفت: سد کینهورس تنها ۲.۳ میلیون مترمکعب آب با ۱۴ درصد پرشدگی بوده و در آستانه خشکیدگی قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه سد تالوار ۶۵ میلیون مترمکعب ذخیره و ۱۳ درصد پرشدگی دارد، تصریح کرد: کاهش ذخایر سدها باعث شده فشار تأمین آب به سمت چاههای زیرزمینی منتقل شود و اکنون همه چاههای موجود در اختیار آبفا فعال شدهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان در مورد پروژههای عمرانی سدها اظهار کرد: سد بلوبین با ۹۰ درصد پیشرفت آماده آبگیری در شهریور سال آینده است و سد مراش با ۷۵ درصد پیشرفت آذرماه امسال آبگیری خواهد شد و این کار مشروط به تخلیه کامل روستای مراش است.
وی با بیان اینکه سد مشمپا نیز با ۴۰ درصد پیشرفت تأمین آب زنجان، سلطانیه و ۲۱۹ روستا را هدفگذاری کرده است، ادامه داد: تکمیل این طرحها و بهبود شرایط بارندگی میتواند بخشی از نگرانیهای آبی استان را کاهش دهد، اما مدیریت مصرف و همکاری مردم همچنان ضروری است.
باقری سهم مصرف آب در بخش را کشاورزی را ۸۰ تا ۹۰ درصد برشمرد و افزود: آب شرب حدود ۶ درصد و صنعت حدود ۴ تا ۵ درصد آب مصرف میکنند.
وی یادآور شد: صنایع استان بهطور جدی به سمت بازچرخانی و استفاده از پساب رفتهاند اما بخش کشاورزی همچنان نیازمند اصلاح روشها و توسعه آبیاری نوین است.
بحران دشت ابهر و نقش صنایع فولادی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان زنجان با اشاره به افت نگرانکننده آبهای زیرزمینی دشت ابهر تصریح کرد: برداشتهای سنگین کشاورزی و استقرار صنایع فولادی در این منطقه، نقش مؤثری در افت سطح آب داشته است.
وی عنوان کرد: پروژه جمعآوری و تصفیه فاضلاب ابهر با ۳۰ تا ۳۸ درصد پیشرفت در حال اجراست که پس از بهرهبرداری سالانه ۶.۵ میلیون مترمکعب پساب به صنایع تزریق خواهد شد.
برنامههای مدیریت آب؛ از کنترل چاهها تا احتمال جیرهبندی
باقری درباره مدیریت مصرف با بیان اینکه برخورد با چاههای غیرمجاز بهویژه در حاشیه رودخانهها ادامه دارد، تأکید کرد: چاههای مجاز با کنتور هوشمند کنترل خواهند شد.
