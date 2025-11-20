به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحیامیری عصر پنج شنبه در جریان سفر به استان زنجان و بازدید از محوطه «زرینغار»، با ابراز خرسندی از تحولات اخیر در حوزه گردشگری این استان، اظهار کرد: زنجان، استانی در مسیر توسعه بوده و این منطقه ظرفیت تبدیلشدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری ایران و حتی گردشگران بینالمللی را دارد.
وی در مورد تغییرات زنجان در فاصله زمانی این سفر و سفر قبلی به استان ابراز کرد: در این مدت شاهد تغییرات بسیار مثبت و امیدوارکنندهای در سراسر استان بودم و زنجان بهواسطه ظرفیتهای ارزشمند میراث فرهنگی، طبیعت بینظیر، جاذبههای متعدد گردشگری و صنایع دستی شناختهشدهاش میتواند به یکی از استانهای درخشان کشور بدل شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر اینکه هرگونه اقدام درباره زرینغار باید مبتنی بر مطالعات دقیق و تصمیمات کارشناسی باشد، تصریح کرد: با هماهنگی استاندار و نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، یک مشاور متخصص برای انجام مطالعات فنی و جامع انتخاب خواهد شد و پس از انجام این مطالعات و بررسی آن در شورای برنامهریزی استان، درباره نحوه اجرای پروژه تصمیمگیری میشود و تنها در این صورت است که میتوانیم زرینغار را بهعنوان یک مقصد گردشگری رسمی معرفی کنیم.
وی با بیان اینکه این پروژه نیازمند برنامهریزی بلندمدت است و تصمیمهای احساسی و مقطعی به هیچوجه قابل قبول نیست، ادامه داد: باید همه دانشگاهها، از جمله دانشگاه تهران، انجمن غارنوردی ایران و متخصصان مرتبط دعوت شوند تا یک تصمیم علمی و ماندگار برای آینده این غار اتخاذ شود.
تخصیص ردیف بودجه و حمایت کامل دولت
صالحیامیری با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در پیگیری اعتبارات، عنوان کرد: در صورت تصویب طرح در شورای برنامهریزی استان، حتماً در بودجه سال آینده ردیفی مستقل برای این منطقه در نظر گرفته خواهد شد و با کمک نمایندگان مجلس، اعتبارات لازم اختصاص مییابد تا این منطقه آباد شود.
وی با تشریح نیازهای زیرساختی گردشگری زرینغار گفت: اگر تصمیم نهایی به احیای غار و بازگشایی آن باشد، باید همه تأسیسات ضروری مانند آب، برق، اقامتگاهها، رستوران، کافه، پارکینگ و سایر زیرساختهای موردنیاز یک سایت گردشگری استاندارد ایجاد شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی یادآور شد: نزدیکی این غار به محور اصلی جاده و نبود معارض از مزیتهای مهم برای توسعه سریعتر این منطقه بهشمار میرود.
وی با اشاره به ظرفیتهای منطقهای اظهار کرد: این منطقه میتواند بخشی از یک نوار گردشگری گسترده باشد که گردشگران داخلی و خارجی بتوانند در یک مسیر واحد، از زیباییهای همدان و زنجان بهرهمند شوند.
