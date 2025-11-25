به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیبا موتور، این شرکت بهزودی کشنده تکمحور فاو J۶P-۴۶۰ را با گیربکس اتوماتیک به بازار ایران عرضه میکند. این کشنده که پیشتر تنها با گیربکس دستی در اختیار مشتریان قرار داشت، اکنون در نسخهی اتوماتیک خود با گیربکسZF دارای ۱۲+۲ دنده اتوماتیک وارد بازار میشود.
مشخصات فنی فاو J۶P-۴۶۰ اتوماتیک
کشنده تکمحور فاو J۶P-۴۶۰ اتوماتیک به طول ۶۴۲۵ میلیمتر، عرض ۲۴۹۵ میلیمتر، ارتفاع ۳۹۰۰ میلیمتر و فاصله محوری ۳۸۰۰ میلیمتر طراحی شده است. این کشنده از یک پیشرانه ۶ سیلندر خطی با فرایند تزریق مستقیم و مجهز به توربوشارژ و اینترکولر بهره میبرد که با حجم موتور ۱۱ لیتر، توان خروجی ۴۶۰ اسب بخار در ۱۹۰۰ دور در دقیقه و حداکثر گشتاور ۲۲۰۰ نیوتنمتر در ۱۳۰۰ دور در دقیقه تولید میکند. کشنده فاو J۶P-۴۶۰ اتوماتیک مجهز به گیربکسZF دارای ۱۲+۲ دنده اتوماتیک با ریتاردر هیدرولیکی ۵ مرحلهای است. همچنین کلاچ تکصفحهای خشک با فنر دیافراگمی برای انتقال قدرت استفاده میشود. سیستم تعلیق جلو و عقب از نوع فنر تخت چندلایه پارابولیک مجهز به میل موجگیر و کمکفنر هیدروتلسکوپی است.
تجهیرات ایمنی و رفاهی فاو J۶P-۴۶۰ اتوماتیک
فاو J۶P-۴۶۰ با تجهیزات ایمنی شامل سیستم ترمز دیسکی-کاسهای دو مدار مستقل بادی، ترمز ضدقفل هوشمند WABCO، سیستم کنترل الکترونیکی ترمز (EBS)، سیستم ضد لغزش (ASR)، ترمز اضطراری هوشمند (AEBS)، کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) و خشککن هوا عرضه میشود. ترمز موتور، ریتاردر هیدرولیکی، مکانیزم پنوماتیک عملکرد محور عقب و ترمز کمکی، ایمنی مناسب را در شرایط دشوار تضمین میکنند. از دیگر فناوریها میتوان به سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)، محدودکننده سرعت (Speed Limiter)، سیستم کمکی حفظ ایمنی چرخهای جلو در شرایط اضطراری (TESD) و کنترل شروع حرکت در سربالایی (HSA) اشاره کرد. این کشنده دارای تاییدیه استحکام کابین براساس استاندارد اروپا و تاییدیه ADR جهت حمل کالاهای خطرناک است. همچنین آلارم دنده عقب، چراغهای مهشکن جلو و عقب، چراغ روز (DRL)، روشنایی اتوماتیک (Autolight)، بوق برقی شهری و بادی بینشهری، قطعکن باتری و جک بالابر به افزایش ایمنی و کاربردپذیری کمک میکنند.
از نظر امکانات رفاهی نیز فاو J۶P-۴۶۰ مجهز به فرمان با کلیدهای دسترسی، سیستم مولتیمدیا TFT لمسی با رادیو، رهیاب، بلوتوث، دوربین، USB و سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک است. صندلی راننده با تعلیق پنوماتیک، گرمکن و سردکن، قابلیت تنظیم در ۶ جهت و قفل مرکزی با ریموت کنترل عرضه میشود. شیشهبالابر برقی، آینههای جانبی برقی با گرمکن، کروز کنترل، کولر درجا، بخاری درجا، یخچال و کتری مسافرتی از دیگر امکانات رفاهی آن هستند. وجود بادگیر سقف، کیف ابزار و طراحی ارگونومیک کابین، تجربه رانندگی طولانی را راحت و بیدردسر میسازد.
