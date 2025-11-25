دولت با اجرای به موقع کالابرگ از حجم نارضایتی عمومی بکاهد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت اقتصادی حزب نسل نو در واکنش به تعلل دولت در اجرای قانون کالابرگ الکترونیک در بیانیه‌ای عنوان کرد: از مسئولان مرتبط با کالابرگ الکترونیکی درخواست می‌کنیم هرچه سریع‌تر تأخیر ایجادشده در ارائه کالابرگ را جبران کرده و از کوچک‌تر شدن سفره مردم جلوگیری کنند و این مهم را به‌عنوان اولویت اصلی خود قرار دهند؛ تا آثار ملموس اجرای این قانون بتواند از حجم نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت بکاهد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«با گذشت بیش از دو ماه از توصیۀ رهبر معظم انقلاب به هیئت دولت دربارۀ اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی، متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری از سوی قوه مجریه برای تخصیص سبد کالا به خانوارها صورت نگرفته است. اگرچه در سطح عالی تصمیم‌گیری دولت و سران قوا، نسبت به ضرورت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به شیوه‌ای نوین اتفاق‌نظر وجود دارد، اما تعلل در بدنه اجرایی کشور سبب شده است که با وجود وعدۀ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر آغاز اجرای طرح از آبان‌ماه، هنوز اقدامی عملی برای توزیع کالابرگ الکترونیکی انجام نشود. بدون شک حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از جناب آقای میدری وزیر محترم نیز تا زمانی خواهد بود که منافع مردم در اجرای شیوۀ نوین کالابرگ الکترونیکی تأمین شود و اگر خدای نکرده تأخیر در اجرای قانون طولانی شود ممکن است در میزان حمایت مجلس نیز از برنامه‌های وزارتخانه تغییراتی حاصل شود.

به باور کارشناسان، اجرای طرح توزیع سبد کالا در قالب کالابرگ الکترونیکی می‌تواند با تثبیت قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف خانوارها، نقشی مؤثر در کاهش فشارهای معیشتی بر طبقات کم‌درآمد و تقویت عدالت در تأمین اقلام خوراکی ایفا کند؛ به‌ویژه آنکه طی ماه‌های اخیر، ضعف عملکردی وزارت جهاد کشاورزی در کنترل بازار، موجب افزایش جهشی قیمت محصولات خوراکی شده است.

در این زمینه، کارشناسان معاونت اقتصادی «نسل نو» که وظیفه دیده‌بانی و کمک به دولت برای رفع مشکلات کشور و مردم را بر عهده دارند، از مسئولان محترم مرتبط با این موضوع درخواست می‌کنند هرچه سریع‌تر تأخیر ایجادشده را جبران کرده و جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره مردم را به‌عنوان اولویت اصلی خود قرار دهند؛ تا آثار ملموس اجرای این قانون بتواند از حجم نارضایتی عمومی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت بکاهد.

در پایان، ضمن قدردانی از احزاب و گروه‌هایی که برای معیشت مردم اهمیت قائل بوده و با دغدغۀ ملی این موضوع را پیگیری کرده‌اند، نسبت به جوسازی ناشیانۀ برخی جریان‌های رسانه‌ای در حمله به رئیس مجلس به‌دلیل پیگیری امنیت غذایی مردم ابراز تأسف می‌کنیم. این جریان‌ها که پیش از این نیز در دولت شهید رئیسی با نفوذ در مراکز تصمیم‌ساز، در مسیر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی که می‌توانست به بهبود معیشت مردم و ثبت یک دستاورد مهم برای جریان انقلابی بینجامد کارشکنی می‌کردند، امروز نیز به دنبال تضعیف مسئولان در اجرای این طرح ملی هستند.»