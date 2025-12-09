به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذرماه) مجلس، خطاب به وزیر اقتصاد، گفت: ۶ ماه قبل و در زمان رأی اعتماد در کمیسیون، شما تأکید داشتید که یکی از اقدامات اساسی‌تان کنترل نرخ ارز خواهد بود و به همین دلیل بسیاری از همکاران با صلاحیت شما برای تصدی این وزارتخانه موافقت کردند. البته بنده شخصاً رأی ندادم، زیرا احساس کردم قرار است سیاست‌های غلط گذشته ادامه یابد.

وی ادامه داد: آقای مدنی‌زاده! امروز پس از ۶ ماه، باید به مردم و مجلس توضیح دهید دقیقاً چه اقداماتی انجام شده است. ارزی که ۹۵ هزار تومان بود، امروز به ۱۲۶ هزار تومان رسیده است. بودن یا نبودن شما در وزارت اقتصاد چه تفاوتی ایجاد کرده است؟

ثابتی همچنین بیان کرد: چون ما به رئیس کل بانک مرکزی رأی ندادیم، نمی‌توانیم این فرد را استیضاح کنیم، اما اگر روند افزایش نرخ ارز کنترل نشود، تبعات بسیار سنگینی به همراه خواهد داشت.