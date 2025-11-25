اعضای هیئت نظارت بر ضوابط نشر کتاب منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب» که در جلسه ۹۲۳ مورخ ۱۳ آبان این شورا به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

ماده واحده «تأیید انتخاب اعضای هیئت‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب» که در جلسه ۹۲۳ به تاریخ ۱۳ آبان سال ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده - با استناد به مواد ۵ و ۶ مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب (مصوب جلسه ۶۶۰ به تاریخ ۲۴ فروردین سال ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)؛ اعضای هیئت‌های نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگسال و کتاب‌های کودکان و نوجوانان، به شرح بندهای ذیل تعیین و انتخاب می‌شوند:

۱- به موجب ماده ۵؛ علی‌اکبر اشعری، محمدعلی مهدوی‌راد، غلامرضا امیرخانی، مسعود آذربایجانی، علی شجاعی‌صائین، محمد سلگی و منیژه آرمین برای عضویت در هیئت نظارت بر ضوابط نشر کتاب بزرگسال انتخاب می‌شوند.

۲- به موجب ماده ۶؛ محسن چینی‌فروشان، محسن پرویز، جواد محقق، مظفر سالاری، علیرضا سبحانی‌نسب، جعفر توزنده‌جانی و مژگان شیخی برای عضویت در هیئت نظارت بر ضوابط نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان انتخاب می‌شوند»