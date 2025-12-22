به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مسلم محمدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری این آئین با اشاره به جایگاه دانشکدگان فارابی اظهار کرد: این مجموعه که در سال ۱۳۴۹ با رشته حقوق تأسیس شده، نخستین و معتبرترین مرکز آموزش عالی استان قم به شمار میرود و از سال ۱۳۵۴ بهعنوان یکی از زیرمجموعههای دانشگاه تهران فعالیت میکند.
وی افزود: دانشکدگان فارابی در حال حاضر با چهار دانشکده حقوق، مدیریت، الهیات و مهندسی، میزبان حدود ۵۰۰۰ دانشجو از جمله نزدیک به یکهزار دانشجوی بینالمللی است.
رئیس دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران با تأکید بر ضرورت تکریم مفاخر علمی گفت: حجتالاسلام والمسلمین مهدویراد از شاگردان رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از پیروزی انقلاب و از چهرههای برجسته و ملی در حوزه علوم قرآن و کتابشناسی به شمار میرود.
محمدی با بیان اینکه استاد محمدعلی مهدویراد از پیشکسوتان اثرگذار حوزه کتابداری و کتابشناسی کشور است، افزود: ایشان افزون بر سالها تدریس و پژوهش، مسئولیتهای مهمی از جمله دبیری کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، عضویت در هیأت امنای کتابخانههای عمومی کشور و مدیریت کتابخانههای تخصصی ادبیات و حدیث وابسته به دفتر آیتالله سیستانی در قم را برعهده داشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: فعالیتهای علمی و تخصصی این استاد در زمینه ساماندهی، نگهداری و توسعه منابع پژوهشی، نقش مهمی در غنای علمی کشور ایفا کرده است.
رئیس دانشکدگان فارابی با اشاره به برگزاری ملی این آئین تصریح کرد: این مراسم به دلیل حضور طولانی و اثرگذار استاد مهدویراد در قم و دانشکدگان فارابی و همزمان با پایان دوره خدمت ایشان بهعنوان استاد تمام دانشگاه، بهصورت ملی و باشکوه برگزار میشود.
محمدی در پایان گفت: در این آئین از ارجنامهای شامل بیش از ۵۰۰ صفحه مقاله علمی که توسط اندیشمندان برجسته کشور تدوین شده است رونمایی خواهد شد و جمعی از شخصیتهای علمی، حوزوی و دانشگاهی در این برنامه حضور خواهند داشت.
