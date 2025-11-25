  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

اعلام آمادگی صنایع دفاعی روسیه برای افزایش تولید مهمات و تسلیحات

مدیرعامل مهمترین شرکت تولید مهمات و تسلیحات روسیه برای افزایش تولید، اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی چمزوف» مدیرعامل شرکت دولتی «روستک» روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس، اعلام کرد این کشور، طی ماه‌های گذشته، تولید بسیاری از انواع مهمات و تسلیحات را چندین برابر افزایش داده است.

وی افزود: حجم تولید در بسیاری از اقلام چند برابر و حتی ده‌ها برابر شده است. برای نمونه، تولید گلوله‌های توپخانه لوله‌ای از ابتدای عملیات نظامی در اوکراین، تاکنون ۱۰ برابر افزایش یافته و میزان تولید مهمات سامانه‌های راکتی نیز بیش از ۱۲ برابر رشد داشته است.

مدیرعامل روستک همچنین تأکید کرد در صورت نیاز، این شرکت آمادگی دارد تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی را باز هم افزایش دهد.

این در حالی است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحی ۲۸ ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است. براساس این طرح، کی‌یف در مقابل گرفتن تضمین‌های امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار می‌کند و محدودیت‌هایی را در زمینه توان نظامی می‌پذیرد.

اتحادیه اروپا و دیگر متحدان اوکراین به طرح آمریکا واکنش منفی نشان داده اند و آن را تحقق خواسته‌های روسیه اعلام کرده اند. کاخ سفید اعلام کرده که طرح ترامپ، بازتاب خواسته‌های هر دو طرف درگیری بوده و منافع طرفین را تضمین می‌کند.

