اعلام آمادگی صنایع دفاعی روسیه برای افزایش تولید مهمات و تسلیحات

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرگئی چمزوف» مدیرعامل شرکت دولتی «روستک» روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس، اعلام کرد این کشور، طی ماههای گذشته، تولید بسیاری از انواع مهمات و تسلیحات را چندین برابر افزایش داده است.
وی افزود: حجم تولید در بسیاری از اقلام چند برابر و حتی دهها برابر شده است. برای نمونه، تولید گلولههای توپخانه لولهای از ابتدای عملیات نظامی در اوکراین، تاکنون ۱۰ برابر افزایش یافته و میزان تولید مهمات سامانههای راکتی نیز بیش از ۱۲ برابر رشد داشته است.
مدیرعامل روستک همچنین تأکید کرد در صورت نیاز، این شرکت آمادگی دارد تولید تسلیحات و تجهیزات نظامی را باز هم افزایش دهد.
این در حالی است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحی ۲۸ مادهای را برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه ارائه کرده است. براساس این طرح، کییف در مقابل گرفتن تضمینهای امنیتی، بخشی از خاک خود را به مسکو واگذار میکند و محدودیتهایی را در زمینه توان نظامی میپذیرد.
اتحادیه اروپا و دیگر متحدان اوکراین به طرح آمریکا واکنش منفی نشان داده اند و آن را تحقق خواستههای روسیه اعلام کرده اند. کاخ سفید اعلام کرده که طرح ترامپ، بازتاب خواستههای هر دو طرف درگیری بوده و منافع طرفین را تضمین میکند.
