تداوم نقض آتش بس در غزه و شهادت ۲ فلسطینی در خان یونس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، ارتش رژیم اشغالگر برای چهل و ششمین روز پیاپی توافق آتشبس در غزه را نقض کرد.
بر اساس این گزارش، در خان یونس، دو فلسطینی بر اثر تیراندازی پهپاد اسرائیلی در منطقه قیزان رشوان در جنوب خان یونس شهید شدند و یک کودک نیز در حمله هوایی زخمی شد.
همزمان، بر اثر آتش توپخانه و حمله جنگندههای رژیم اسرائیل، چندین خانه در شرق غزه و محلههای خان یونس و الشجاعیه منفجر شدند.
گزارشها حاکی است که تنها در روزهای اخیر دستکم هفت فلسطینی دیگر شهید و دهها نفر زخمی شدهاند.
از زمان آغاز آتشبس در اکتبر گذشته، بیش از ۳۴۷ شهید و ۸۷۱ زخمی بر اثر ادامه نقض آتش بس توسط رژیم اشغالگر اسرائیل ثبت شده است.
از سوی دیگر، بارانهای شدید، چادرهای آوارگان در منطقه مواصی خان یونس را غرق آب کرده و شرایط انسانی را وخیمتر ساخته است.
در همین رابطه، سازمان ملل هشدار داده که خانوادههای بسیاری در غزه حتی توان خرید مواد غذایی ضروری را ندارند و کمبود شدید در تأمین چادر و پتو ادامه دارد، درحالی که فصل سرما وضعیت را بحرانیتر کرده است.
