نمایش بزرگترین محموله مواد مخدر قاچاق جنوب شرق کشور

زاهدان - بزرگ ترین محموله مواد مخدر شیشه قاچاق جنوب شرق کشور با حجم ۲ تن که اخیرا توسط سربازان گمنام امام زمان کشف و ضبط شد، در جمع اصحاب رسانه رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از محموله ۲ هزار کیلوگرمی مواد مخدر شیشه قاچاق ظهر سه شنبه در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.

علیرضا ملاشاهی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان در این برنامه و در جمع خبرنگاران گفت: محموله مواد مخدر از نوع شیشه تقریباً دو هزار کیلوگرمی مواد مخدر است که توسط عزیزان‌مان در اداره کل اطلاعات استان شناسایی، رصد، تعقیب و مقابله شد.

وی افزود: محموله‌ای که امروز شاهد آن هستید، هزار و ۹۹۰ کیلوگرم وزن دارد و از مبدا افغانستان بارگیری شده بود. این بار در پوشش پودر لباسشویی وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شد و قرار بود به مقصد اروپا حمل شود.

ملاشاهی با اشاره به اهمیت این کشف افزود: این محموله چند ویژگی مهم دارد. اولین ویژگی آن این است که بزرگ‌ترین محموله مواد مخدر صنعتی متامفتامین از نوع شیشه است که در سال جاری توسط اداره کل اطلاعات استان کشف شده است. اگرچه کاهش کشت خشخاش در افغانستان را مطرح می‌کنند، اما قاچاقچیان همچنان با استفاده از پیش‌سازهایی که از غرب و اروپا وارد می‌شود، اقدام به تولید مواد مخدر صنعتی می‌کنند.

وی یادآور شد: سال گذشته نیز محموله‌ای به وزن دو هزار و چهارصد کیلوگرم در حوزه سیستان کشف شد. نکته دیگر این است که مقصد اغلب این محموله‌ها کشورهای اروپایی است. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با نگاه ایدئولوژیک و مکتبی خود و توجه جدی به موضوع سلامت انسان‌ها، علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه و کمبود امکانات، همواره در این مسیر مبارزه کرده است.

او در پایان تأکید کرد: ضروری است تمام کشورها، از جمله خود افغانستان و جوامع بین‌المللی، براساس مسئولیت اجتماعی خود وارد این حوزه شوند و در مبارزه با مواد مخدر با جمهوری اسلامی ایران همراهی کنند.

کد خبر 6667895

