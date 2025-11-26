  1. استانها
  2. یزد
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۹

طباطبایی: یک کارگاه غیرمجاز تولید اسلحه و مهمات در تفت کشف شد

یزد_ دادستان عمومی و انقلاب مرکز شهرستان تفت از کشف یک کارگاه غیرمجاز ساخت و تولید اسلحه و مهمات در پی عملیات مشترک اطلاعاتی و امنیتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال الدین طباطبایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی و پلمپ یک کارگاه غیرمجاز تولید اسلحه و مهمات در شهرستان تفت خبر داد و اظهار داشت: این کارگاه در ادامه همکاری‌های مستمر قضائی و اطلاعاتی و بر اساس اقدامات فشرده پلیس اطلاعات و امنیت، شناسایی و با دستور قضائی پلمپ شد.

وی با اشاره به اجرای عملیات مشترک در این پرونده، افزود: در پی این اقدام، سه متهم اصلی به دلیل خرید، فروش، ساخت و تولید در این رابطه شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان تفت خاطرنشان کرد: در این عملیات، مقدار قابل‌توجهی اسلحه، مهمات و تجهیزات مربوط به ساخت و تولید آن‌ها نیز کشف و ضبط گردید.

طباطبایی در پایان تأکید کرد: با دستور قضائی، تحقیقات مقدماتی برای روشن شدن ابعاد کامل این پرونده و شناسایی احتمالی سایر مرتبطان در دست انجام است.

    • حسین IR ۰۳:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      36 41
      پاسخ
      خدامیدونه چندکارگاه هنوزتوکشوروجودداره که این ازخدابیخبران بعدازجنگ ازهمان مکانهاهم برای جاسوسی هم سرپناه استفاده میکنن
    • حسن مالکی IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      48 30
      پاسخ
      چه قدرراحت می گویندگارگاه اسلحه سازی انگارکه کارگاهی بوده که بامجوزفعالیت می کرده ازاین چیزهانبایدخیلی ساده گذشت وتاحدامکان مستند بشودوتمام خطری که تمام مردم کشوررامی تواندبه ناامنی بکشدراپخش کنیدتامردم هم حواسشان به دوروبرشان باشه وهرخطری رابتوانندکشف کنندوگزارش کنند
      • نیک IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
        9 9
        دارند بیخودی گندش می‌کنند تو عکس ندیدی یه مشت دوربین شکسته تفنگ ساچمه زن پخش کن در اصل کارگاه تعمیر بوده
    • مختار IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      32 10
      پاسخ
      عطار هفت شهر عشق را پیمود ما هنوز اندر خم یه کوچه ایم....
      • محمد IR ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
        43 8
        وقتی اقتصاد خراب باش مردم تامین نباشن شغل های کاذب درست می شه ولی متاسفانه مردم به هرچیزی چنگ می زنن برای تامین زندگی کارگاه ساخت چی داداش مگه اسلحه چیزی هست که توکارگاه بشه درست کردممکن هست بنده خدابرای تامین مخارج زندگیش تعمیرداشته
    • امیر IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      31 5
      پاسخ
      این که معلومه تعمیر میکرد،تولیدش کجا وتولیداتش کو،چرا نشون ندادن چی ساخته ،همه شکسته ونصفه ونیمه،چیز سالمی نیستن که،
    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      13 20
      پاسخ
      یه جور نوشته انگار کارگاه تولید بیل و تیشه بوده
    • IR ۰۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      5 18
      پاسخ
      درود بر شما و امثال شما محافظان و مدافعان ایران عزیز.. مرگ بر خائنین و خیانت و وطن فروشان و تجزیه طلبان کثیف و رذل داخلی و خارجی مزدور و جیره خور..
    • IR ۰۴:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      2 3
      پاسخ
      دشمن در راستای اختلافات داخلی ، هدفش ضربه زدن به ایران اسلامیست ، تا بتواند با ضعیف نشان دادن کشور در برابر تهاجم فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی بتواند به اهداف نظامی در داخل کشور دست یابد و ملت بزرگ ایران باید با همبستگی انسجام و اتحادشان نقشه شوم دشمنان را بر علیه شأن خنثی نمایند
    • م۰م IR ۰۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      33 1
      پاسخ
      این کارگاه تعمیرات سلاح و دوربینه ساختن سلاح کاراین کارگاه نیست از عکسی که مشخصه تعمیراتیه زیاد شلو غش کردید
    • احمد IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      35 1
      پاسخ
      بنطر میاد تعمیر گاه اسلحه شکاری بوده خیلی بزرگش کردن
    • کارن IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      3 6
      پاسخ
      مگه قراره که حتما نو باشن تا کارگاه باشن حتی میشه از لوله های گاز تفنگ درست کرد یا از لوله های اهنی که برای اب استفاده میشه مهم اینه که اینارو جمع کنن تا امنیت مردم به به خطر نیفتد
    • فریدون رستمی کارگر نانوا IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      8 5
      پاسخ
      بدون شک ساخت سلاح با همکاری عوامل متعددی انجام میشود هر کسی به ایران علاقمند باشد پشت به بیگانه نمی بندد
    • قدرت طهماسبی IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      دشمنان از بحث خودکفایی و پتانسیل های موجود در داخل کشور بهره می برند ، مثل موریانه ، مورچه و زنبور عسل در حال فعالیت هستند.
    • IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      6 0
      پاسخ
      برین ازش حمایت کنین اینها استعداد اگ راست بگین ازشون استفاده خوب کنین
    • علی ابن حیدر IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 1
      پاسخ
      بدون اغماض وتعارف،اَشد مجازات برساخت جنگ افزار،درقانون پیش بینی شده است،سلاح جنگی برای خدمت و رفاء ملت ساخته نمیشه حتمآ برای ناامنی وبلوا درکشوراست،
    • احمد IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      8 0
      پاسخ
      ایناکه شما نشون دادی هیچکدومش توی ایران هم مونتاژ نشده چه برسه که ساخته شده باشن همینطورکه پیداس کارگاه تعمیر دوربین شکاری و اسلحه بوده چون پول مجوز نداشته اینجور براش ردیف کردن،اسلحه سازی خیلی دستگاه پیشرفته میخواد که نفرشخصی نمیتونه واردش بکنه اونمکه میگه با لوله گاز اسلحه میسازن اگر کسی این اسلحه رومیخوادخودش میسازه کارگاه نمیخواد
    • صالح US ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      3 0
      پاسخ
      این تعمیراتیه نه تولیدی
    • ایرج IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 3
      پاسخ
      بعضی کشورها ، حتی در همسایگی خودمان پاکستان . اینجور افراد رو زیر چتر حمایتی دولت در میارن و با نظارت دقیق به یک مجتمع تولیدی و پیشرو تبدیل میکنن .

