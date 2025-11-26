طباطبایی: یک کارگاه غیرمجاز تولید اسلحه و مهمات در تفت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال الدین طباطبایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی و پلمپ یک کارگاه غیرمجاز تولید اسلحه و مهمات در شهرستان تفت خبر داد و اظهار داشت: این کارگاه در ادامه همکاری‌های مستمر قضائی و اطلاعاتی و بر اساس اقدامات فشرده پلیس اطلاعات و امنیت، شناسایی و با دستور قضائی پلمپ شد.

وی با اشاره به اجرای عملیات مشترک در این پرونده، افزود: در پی این اقدام، سه متهم اصلی به دلیل خرید، فروش، ساخت و تولید در این رابطه شناسایی و دستگیر شدند.

دادستان تفت خاطرنشان کرد: در این عملیات، مقدار قابل‌توجهی اسلحه، مهمات و تجهیزات مربوط به ساخت و تولید آن‌ها نیز کشف و ضبط گردید.

طباطبایی در پایان تأکید کرد: با دستور قضائی، تحقیقات مقدماتی برای روشن شدن ابعاد کامل این پرونده و شناسایی احتمالی سایر مرتبطان در دست انجام است.